Apoyo a los astilleros gaditanos, pero sin unanimidad

El pleno de la Diputación ha aprobado la propuesta que ha realizado la presidenta, Irene García, para mostrar el apoyo al sector naval en la provincia. Aunque su proposición buscaba ser una declaración institucional, según ha explicado, no ha sido así ya que no ha sido apoyada por todos los grupos. La moción ha contado con los votos a favor de Partido Socialista, Partido Popular, Por Cádiz sí se Puede y el grupo andalucista. Ganemos Jerez ha votado en contra e Izquierda Unida se ha abstenido.

Antonio Alba (IU) ha lamentado que no se haya dado la oportunidad de tomar la palabra y en ello ha basado su abstención. “Estoy de acuerdo con la parte dispositiva y si hubiera debate donde pudiera explicar mi posición votaría que sí, pero así me voy a abstener. No entro en esta pantomima", ha dicho Alba.

Y es que García ha defendido que al ser "una propuesta de la presidencia -aunque incluida en las proposiciones del orden del día- y no una moción política" sólo pasaría a leer su contenido y a la votación, sin que haya intervenciones de los distintos grupos políticos como cualquier otra moción del pleno. No ha convencido a Ganemos Jerez, que insistió que no es lo que pone el reglamento.

Según la líder socialista, se ha “intentado consensuar hasta el último momento" para que “hubiera acuerdo de todos los grupos políticos". Manifestó que se ha debatido en la junta de portavoces y se ha consensuado con los trabajadores. Ni el portavoz de Por Cádiz sí se Puede, José María González, ni el popular, José Loaiza, ni el nuevo diputado andalucista, Ángel Gómez, han intervenido, y todos han levantando la mano en la votación a favor de esta declaración por el sector naval.

Más allá de la riña política, el documento expresa su total apoyo a las factorías de Navantia de la provincia y a sus trabajadores y solicita al Gobierno central, a través de la SEPI, que impulse la formulación del Plan Estratégico 2018-2022 incluyendo medidas que, a través de la llegada de nuevos contratos, garanticen tanto el futuro del astillero como el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Apuesta por la construcción civil

La proposición recuerda que "hace algunos días el Gobierno ha vuelto a garantizar el cumplimiento del contrato con Arabia Saudí para la construcción de las cinco corbetas". No obstante, señala que es "de vital importancia" que Navantia apueste también por la construcción naval civil para generar carga de trabajo y garantizar la viabilidad de los astilleros de la provincia en el futuro".

El mantenimiento de los puestos de trabajos y la necesidad de la contratación de un quinto petrolero de la clase Suezmax ha sido apuntados por el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix. "La apuesta por la construcción civil que se tiene en el astillero de Puerto Real, tiene que seguir para mantener esa carga de trabajo tan necesaria para preservar los miles de empleos que genera la construcción naval civil", ha señalado.

En este sentido, añade que esta apuesta por la construcción naval civil es también una defensa del potencial básico de las factorías, en especial la de Puerto Real, conociendo además que la construcción del cuarto petrolero de la serie Suezmax para el Grupo Ibaizábal está previsto finalice en la primavera del próximo año, por lo que "se hace necesaria la ampliación de la construcción de un quinto barco de la serie para mantener la carga de trabajo en el astillero y los puestos de trabajo que la construcción de los buques genera".