Aplazada la disolución de Cádiz 2012

El equipo de Gobierno ha decidido esta mañana aplazar la disolución de la sociedad municipal Cádiz 2012, cuya propuesta para finiquitarla se iba a debatir esta mañana en su Junta General. Una determinación que, sin embargo, Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común mantienen, pero que pretenden ejecutar una vez que cuenten con más documentación que sustente su cierre.

Así lo expresó el presidente del Consejo de Administración de Cádiz 2012, David Navarro, en su intervención en la Junta General, que señaló que "no es una sorpresa" la intención municipal por acumular pérdidas desde 2014. Una situación que, según Navarro, se debe a "la mala praxis" de su gestión y al "despilfarro" que se ha producido por su funcionamiento.

Navarro aseguró que "estamos más que obligados a tomar esta decisión", entre otras cuestiones, para salvaguardar "la integridad patrimonial de los consejeros", ya que tendrían que responder con su patrimonio si Cádiz 2012 siguiera en pérdidas.

Asimismo, también justificó la decisión de la retirada de este punto del orden del día por la necesidad de aclarar la situación en la que se van a quedar los trabajadores de la sociedad municipal y tratar el asunto con ellos. "A nosotros es lo primero que nos preocupa", afirmó.

Con todo, y a la espera de que el tema se vuelva a tratar en Junta General, Navarro rechazó la posibilidad apuntada desde la oposición de inyectar liquidez a la sociedad. El presidente de Cádiz 2012 resaltó que "la legislación es muy clara y rotunda" al indicar que "no se pueden realizar transferencias corrientes para equilibrar las cuentas".

Juan José Ortiz (PP) afeó al equipo de Gobierno que la propuesta de la disolución se ha llevado a la Junta General "sin haber sido tratado con seriedad", ya que "debería haberse planteado en el Consejo de Administración". Asimismo, en cuanto a la salvación de la cuentas de la sociedad, el popular sí entiende que "existe la posibilidad de salvar a la sociedad mediante transferencias corrientes". Además, también resaltó que en el ejercicio de 2018 se ha producido un aumento de 40.000 euros en su presupuesto, por lo que consideró que "decaen los argumentos" sobre "la imposibilidad de aplicar consignaciones presupuestarias".

Por su parte, el portavoz socialista Fran González manifestó que "nos sorprende la premura con que se trae esta disolución", especialmente porque la propuesta "no trae expediente ninguno", sino que se ha tramitado con "dos escritos formalizados por dos consejeros" del equipo de Gobierno "con idéntico contenido y redacción". A esto unió que no se ha hablado con los trabajadores de Cádiz 2012, algo que para González "no es de recibo".

Con todo, González solicitó que antes de la disolución se realice un informe en el que se valore la memoria de actividades de la sociedad municipal y se compare con sus cuentas de explotación para comprobar los actos que se han realizado bajo el amparo de la sociedad que no están cuantificados o han quedado exentos del pago de las tasas municipales. Una verificación que permitiría ver si la sociedad podría estar "en otra situación económica" tras acumular en el último unas pérdidas de 150.000 euros

Por último, Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) pidió la retirada del orden del día del punto para la aprobación de las cuentas de la sociedad ya que, por la premura de tiempo con la que se ha convocado la Junta General, "no nos encontramos en condiciones de poder votar favorablemente, ni siquiera de formarnos una posición clara de la situación contable de esta sociedad" debido a que la formación naranja no está representada en el Consejo de Administración. Por ello, pidió que una vez que tengan la documentación para "tener un conocimiento cabal de lo que se ha gestionado", se vuelva a convocar la Junta General. Esta propuesta contó con el apoyo de PP y PSOE, por lo que decayó su aprobación a la espera de contar con toda la información mercantil de Cádiz 2012.