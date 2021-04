Juancho Ortiz denuncia un bloqueo para impedir su participación en Emasa

La no comparecencia del Partido Popular en los últimos consejos de administración de Emasa, en los que su decisión hubiera sido fundamental pues se han adoptado importantes decisiones de futuro con el voto en contra de la oposición, se debate entre una dejación de funciones del líder popular, Juancho Ortiz, o una obstaculización a su labor como consejero. El presidente de Emasa lo acusó de flojo el martes por no ir a los consejos, y Ortiz habla ahora de que no le dejaron participar.

Según el concejal del PP, “Fue Martín Vila quien no me dejó participar en el ultimo consejo por videollamada, como viene siendo habitual desde el inicio de la pandemia”. “Los consejeros pueden intervenir por videollamada o por teléfono directamente con el presidente o el secretario, sin que sea necesario tener la aplicación especial como hacen el resto de los consejos en todas las empresas municipales. Por lo tanto, que no se me dejara participar aludiendo a motivos de tiempo es mentira”, asegura Juancho Ortiz, que ha concluido que Vila quería impedir su participación.

“Hizo una obstrucción intencionada del ejercicio y derecho de un consejero”, añade denunciando la “actitud antidemócrata de una persona que está utilizando miserablemente su cargo para intereses propios y de partido”. “No se puede esperar otro tipo de actitud de alguien que trae a Cádiz a un bilduetarra a dar lecciones de ética y de ejercicios democráticos”, afirma Ortiz.

Lo curioso es que el PP asegura que iba a apoyar el préstamo aprobado, que considera fundamental para la viabilidad de la empresa.