Carta blanca en la gestión de Emasa por la ausencia del PP

En los últimos tiempos dirigir la empresa municipal de Movilidad es cosa fácil para Martín Vila. Y no porque la situación actual sea sencilla, con la zona azul sin haber funcionado durante meses o quedando luego liberada a las seis de la tarde y con los aparcamientos registrando una muy escasa ocupación; sino porque afrontar las decisiones y llevar adelante las iniciativas propuestas es coser y cantar en cada convocatoria de consejo de administración a la que no acude el Partido Popular. Y eso, según trasladan a este medio, es algo habitual últimamente.

El consejo de administración de Emasa lo componen nueve personas, que son las que emiten su voto en cada deliberación. Cuatro de ellas pertenecen al equipo de gobierno (el presidente, Martín Vila; y los consejeros Alba del Campo, que se ha incorporado recientemente para sustituir a David Navarro, Rocío Sáez y Vanessa Sibón) y las otras cinco a la oposición (Juancho Ortiz y Sergio Pinzón por el PP; Natalia Álvarez y Francisco Reina por el PSOE; y Carmen Fidalgo por Ciudadanos). Así dividido el consejo, la ausencia del PP da rienda suelta a los planes de Vila y su equipo pese a que el resto de la oposición no esté de acuerdo.

Así ha ocurrido, de hecho, en las últimas convocatorias de este órgano. El pasado mes de diciembre, Martín Vila presentó unos presupuestos para 2021 con los que no estaban de acuerdo los partidos de la oposición, que reclamaron que el punto fuera retirado del orden del día y que exigían la presentación de un informe que detallara el estado de la empresa, la situación económica derivada de la pandemia y la deuda que pudiera arrastrar entonces (a finales del pasado año). Pero entre la oposición no estaban los dos consejeros del Partido Popular, que no comparecieron a la convocatoria, permitiendo que pese a la contrariedad manifestada por PSOE y CS, los presupuestos salieran adelante.

Algo parecido ocurrió la pasada semana, cuando Vila presentó la propuesta de un nuevo préstamo bancario de 750.000 euros que se suman a los 1,1 millones de euros que se firmaron hace menos de un año. La oposición tampoco estaba de acuerdo con esta gestión y con ese nuevo endeudamiento de Emasa, requiriendo de nuevo un informe sobre la situación financiera. Pero una vez más, la ausencia de Ortiz y del otro consejero popular permitió al equipo de gobierno sacar adelante la propuesta.

Respecto a esta última convocatoria, sí se puede precisar que el presidente de los populares intentó seguir la reunión mediante videoconferencia, algo que fue descartado porque el consejo de administración sí se reune de manera presencial y no había preparada ninguna herramienta que favoreciera esa conexión desde la distancia. “Llamó solicitándolo minutos antes de la convocatoria”, señalan algunas fuentes consultadas.