El consejo de administración de Emasa ha tomado recientemente una serie de medidas, entre ellas la solicitud de dos créditos ICO, para mantener a flote a la empresa pública de aparcamientos, especialmente castigada por un cierre de cuatro meses de sus instalaciones y por las restricciones de movilidad. Y lo ha hecho, como ya publicó este periódico, en parte gracias a la ausencia de los consejeros del PP en los consejos de Administración.

A este respecto, el concejal de Movilidad y presidente de Emasa, Martín Vila, ha respondido a Diario de Cádiz que “serán los grupos políticos lo que tengan que valorar y explicar sus ausencias. Lo que no se puede perder de perspectiva es la obligación que tenemos todos los concejales y concejalas de cumplir con nuestras obligaciones y de mirar por el bien de la empresa pública y del Ayuntamiento sin ningún tipo de partidismo”.

Pero, ¿hubieran sido posibles esas medidas sin los consejeros del PP? “Yo no lo sé que hubiese hecho el PP porque directamente dejó a un lado su responsabilidad y no acudió al consejo de administración de Emasa –dijo Vila– algo que es un tanto paradójico, porque al mismo tiempo que Juancho Ortiz acusaba de ‘flojo’ al Equipo de Gobierno, él se ausentaba sin ningún tipo de excusas del consejo de administración. No sé cómo puede acusarnos de ‘flojos’ cuando él no cumple con sus obligaciones como consejero de Emasa”.

Vila insistió en que los consejeros y consejeras de empresas municipales deben dejar a un lado el partidismo, el politiqueo, y mirar por el bien de la empresa en su conjunto. Porque son unas medidas que han sido planteadas y trabajadas con el conjunto de los trabajadores a través del Comité de Empresa. Estamos haciendo lo que debemos y seguiremos actuando con responsabilidad”.

“La única sanción o penalización por la inasistencia de los consejeros a los consejos es la que les dé la ciudadanía en las siguientes elecciones, cuando vean que las personas en las que depositaron su confianza no cumplen porque no van a los consejos”, respondió el presidente de Emasa. "

"Nosotros en Emsa estamos actuando con responsabilidad. Lo hiciomso desde el inicio de la pandemia y lo seguimos haciendo ahora. Desde la empresa habilitamos todos lo recursos necesarios para que cualquier trabajador o trabajadora que sufriera algún tipo de dolencia, que por conciliar no pudiera asistir a su puesto de trabajo fuera reemplazado. Por lo tanto, actuamos desde la responsabilidad social como empresa pública que somos para garantizar que en la pandemia ninguna responsabilidad cayera sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de Emasa", sostiene Vila.

"Obviamente, la pandemia conlleva una restricción a la movilidad que está lastrando a todo el sector del aparcamiento y a Emasa también. Por eso el año pasado solicitamos un crédito ICO para afrontar algunas dificultades de Tesorería y que por la bajada drástica de ingresos, después de cuatro meses cerrados los aparcamientos, pudieramos hacer frente a esa situación sin que en ningún momento se haya dejado de pagar a ningún proveedor y a ningún trabajador o trabajadora su pertinente nómina", asegura el presidente de Emasa.

"Por cautela hemos solicitado otro crédito ICO, por las buenas condiciones que tiene, pero trabajamos con la perspectiva de no tener que usarlo porque estamos trabajando en otra serie de medidas para amortiguar esa bajada en la movilidad. Los datos van mejorando en zonas, en aparcamientos, pero tenemos la garantía de que Emasa va a seguir subsistiendo, pese a la situación tan complicada que estamos viviendo", explica Martín Vila. "Por eso envío un mensaje de calma y tranquilidad. Trabajamos en estas líneas por responsabilidad con nuestra empresa, con nuestros y nuestras trabajadoras y con el servicio que prestan", recalca.