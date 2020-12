Juancho Ortiz: "Cádiz es el plan B de Kichi"

El balance que el grupo municipal hace del año que está a punto de acabar no puede ser más negativo. “Un año perdido para Cádiz, y ya van cinco”, resume el presidente de los populares en el Ayuntamiento, Juancho Ortiz, que llama la atención sobre el hecho de que 2020 vaya a concluir “sin ningún proyecto realizado”; “y lo que es peor, sin ningún horizonte de iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos”.

Ortiz ha querido recalcar este miércoles que en los últimos doce meses no ha cambiado nada en la gestión de la ciudad. “No se ha entregado ni una sola vivienda, no se ha puesto en marcha ningún plan de empleo, y las familias que tienen más necesidades están peor”, lamentaba el líder popular, que consideraba como iniciativa más destacable “que han pintado de colores las plazas de aparcamiento”.

Una Plaza de Sevilla “paralizada”, un hotel del Estadio sobre el que no hay noticias, “la Edusi solo con el carril bici”, el convenio con la UCA “cuyo resultado es la pérgola quemada, el Pemán sin empezar, el Rectorado de Ancha abandonado, la Casa de Iberoamérica sin criterio alguno, o el laboratorio del Ceimar en el castillo de San Sebastián cerrado y cayéndose a pedazos”. Este es el resumen de los últimos doce meses para el PP.

Y por medio, una pandemia que no olvidan los populares aunque no la consideran excusa para la inacción que denuncian. “El Ayuntamiento no ha librado a día de hoy un solo euro de ayuda al comercio o la hostelería. No hay un solo gaditano que haya recibido un solo euro de ayuda”, afirmaba Juancho Ortiz, que criticaba los “gestos para agravar la situación, como el mensaje de que no vengan a Cádiz porque no se puede aparcar o el que se da a los inversores de que no vengan porque se van a suspender las licencias turísticas”. “Tenemos un Cádiz más aislado, más caro y con una guerra declarada al turismo, la inversión y el desarrollo”, concluye Ortiz al respecto.

Además de todo esto, el PP también ha sido crítico con la gestión de los servicios públicos, reseñando el “desastre” de las instalaciones deportivas, la “peor temporada de playas” sin Policía Local, el interrogante sobre la utilidad del Centro de Alta Tolerancia “con 1,7 millones de euros tirados no se sabe bien para qué, puesto que hay más personas sin hogar y están peor que nunca”, “mientras las entidades de la ciudad siguen abandonadas cuando no perseguidas”.

Y si el balance de 2020 es malo, “peor es la previsión futura”, alerta el PP, que lamenta que “no hay un solo plan para los grandes problemas de la ciudad, no hay proyectos ni inversiones, los servicios municipales van a peor y la Cultura ha quedado reducida a la mínima expresión por su sectarismo”.

Kichi en el centro de las críticas

Por ello, frente a Adelante Cádiz reclama “un gobierno fuerte que saque a la ciudad de este pozo porque Cádiz no se merece este retroceso de cinco años”. “Necesitamos gente que ponga trabajo y esfuerzo; y de Kichi no se puede esperar ni lo uno ni lo otro”, lamenta Ortiz. De hecho, el líder popular ha sido muy crítico con la gestión del alcalde, especialmente a raíz de la epidemia del coronavirus. “A mediados de marzo llegó la pandemia y mientras otros alcaldes se ponían al timón, Kichi se encerraba en la cocina de su casa”. “Y solo salió de allí –seguía criticando Ortiz– para cogerse una baja de cuatro meses en el peor momento que atravesaba la ciudad. Cuando venía una segunda ola, cuando los comercios cerraban en cascada, Kichi se quitó de enmedio”.

Por todo ello, en el Partido Popular aseguran tener claro que al alcalde de la ciudad “Cádiz le importa entre poco y nada”. “Se quitó de enmedio en plena pandemia y volvió el día que echaron a los Anticapitalistas del Parlamento andaluz”, recordó Juancho Ortiz, que insistió en este aspecto trasladando que al alcalde “lo que le preocupa es salvarse él y su entorno más cercano, porque hay que llegar a fin de mes”.

“Cádiz es el plan B de Kichi”, ha resumido Ortiz, denunciando que el alcalde “ha estado cinco años trabajando de ocho a tres, y de ahí ha pasado a estar cuatro meses de baja”.