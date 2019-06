Habitualmente no ha sido un hombre de campaña. Ha servido mejor en los despachos y el fango que en mítines y encuentros. Pero las últimas municipales las ha vivido aún con mayor tranquilidad, con cierta indolencia fruto de su retirada de la vida pública municipal; lo que no evita la sorpresa que asegura haberle producido el resultado. “Estamos con un alcalde populista, que no es agresivo en sus expresiones, un PSOE hundido y una derecha dividida”, resume José Blas Fernández.

Respecto a su partido, Fernández reconoce que el resultado no era el esperado. “Yo sabía que bajábamos, pero pensaba que quedaríamos en siete u ocho concejales”, comenta. Y eso pese a la campaña “excelente” que asegura haber hecho el candidato, Juancho Ortiz.

Con estos resultados y la experiencia de los cuatro años anteriores, José Blas Fernández augura un cuatrienio difícil para los suyos. “Me da la impresión de que lo van a pasar mal. El grupo apenas tiene experiencia, y el gobierno tiene una casi mayoría absoluta. Lo van a tener difícil”, valora el veterano político, que no obstante traslada “mucho ánimo y toda la suerte del mundo al grupo”. De hecho, ya se ha ofrecido a trabajar “en todo lo que necesiten de mí”, destacando del líder popular “el hecho de haber asumido con valentía ser el número uno”. “Espero que lo respeten y le dejen hacer su papel”, lanza.

José Blas Fernández en el Partido Popular, sobre todo en los últimos años, ha parecido una especie de verso suelto que se ha posicionado siempre según ha considerado, sin tener en cuenta lo que apoyaban o rechazaban los suyos a nivel oficial. Pero él encaja esa posición con normalidad, y asegura sentirse “valorado, respetado y querido” en un Partido Popular en el que quiere seguir militando. “El partido siempre me ha respetado mis movimientos y valoraciones, sin coacciones”, asegura, por lo que insiste en que seguirá trabajando “en todo aquello que el partido necesite”.

Respecto a las elecciones municipales, también muestra Fernández su sorpresa respecto al resultado del PSOE. “Creo que Fran González ha apoyado muchas veces a Podemos para sacar los proyectos adelante, por lo que me sorprendió el resultado electoral”, reconoce, aunque apunta a la situación de un partido “que está dividido por dentro”, lo que a su juicio ha podido tener también reflejo en las pasadas municipales.

“Veremos qué ocurre a partir de ahora, qué gestión hace el equipo de gobierno y cómo salimos adelante, porque esta ciudad es muy difícil”, concluye en sus valoraciones sobre la cita del pasado 26 de mayo que, entre otras muchas cosas, ha supuesto su despedida del mundo de la política municipal.