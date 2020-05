Islas peatonales dentro de la ciudad de Cádiz

Time Square, una de las zonas más icónicas de Nueva York, se ha convertido en apenas unos años en uno de los referentes de la peatonalización en una de las ciudades del mundo con mayor uso del coche privado.

La gente se ha volcado a la hora de disfrutar la calle y el tráfico ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias.

El Ayuntamiento de Nueva York, que no debe estar mal de dinero, optó por no realizar una gran inversión a la hora de peatonalizar este inmenso espacio. Maceteros, bancos, bolardos... fueron suficientes para impedir el paso del tráfico rodado.

Esta idea de peatonalizar sin necesidad de realizar un gran gasto público también se ha repetido en otras capitales, también en España como en Madrid o Barcelona, con buenos resultados. Y ahora se quiere trasladar esta experiencia a Cádiz.

"Cuando hablamos del concepto de ciudad amable, se conecta con intervenciones de gran calado en obra civil, levantando suelo, cambiando servicios subterráneos... Pero ahora se trabaja en otras formas de peatonalización con el concepto de lo que se denomina como islas ambientales", destaca el edil de Urbanismo y Movilidad Urbana, Martín Vila.

En sacar adelante actuaciones de este tipo está trabajando ahora el Ayuntamiento de Cádiz, que no está muy sobrado de dinero como para realizar grandes operaciones urbanísticas. Para ello se están analizando las zonas con mayor densidad de población y que, además, apenas disponen de espacios públicos por una urbanización desenfrenada hace décadas. Aunque no se quiere definir aún cuáles espacios se pueden incluir en este proyecto, ahí está la Segunda Aguada-Lacave, que tiene uno de los datos más elevados de densidad de población en España, sin apenas plazas y con calles estrechas y una alta carga de tráfico.

Estas islas urbanas se montarían utilizando mobiliario urbano, instalando vegetación, a fin de que no sea un muro puro y duro si no un espacio visualmente agradable que no impacte en el entorno, ya de por si muy degradado allí donde se va a actuar.

"Operaciones de este tipo suponen dar pasos muy importantes a la hora de dar vida a las calles de la ciudad. Vida con seguridad, y más ante las necesidades impuestas por el coronavirus, a la vez que ayudan a fortalecer el tejido comercial de cada barrio donde se ubiquen estas islas", constata el edil.

La intención del Ayuntamiento es, tras la necesidad de potenciar los espacios abiertos, agilizar una de las operaciones urbanísticas de mayor calado en este segundo mandato de la coalición de izquierdas: la peatonalización de la plaza de España.

Como se sabe, el proyecto municipal obtuvo una financiación de fondos autonómicos por encima del millón de euros, con lo que se pagará buena parte de la obra. Sin embargo, aún se estaba en el proceso de tramitación de la llegada de este dinero cuando todo se ha parado por el estado de alarma. Ahora se espera que la administración comience a reactivarse y así proceder a la adjudicación de las obras.

A la vez, se quiere, teniendo en cuenta siempre la disponilidad presupuestaria, ir ampliando los trabajos de mejora en la avenida del 4 de Diciembre, de cara a la ampliación de los espacios peatonales, un proyecto que ya se ha ejecutado una primera parte.

Este proyecto está ligado a la reordenación del paseo de Canalejas y su conversión en la gran puerta a la ciudad para quienes, tras la pandemia, lleguen a Cádiz de nuevo abordo de los cruceros, hoy suspendidos.