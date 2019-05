El INSS obliga a volver al trabajo a un profesor en tratamiento de cáncer

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha dado el alta obligatoria a un docente gaditano, profesor de Secundaria, que padece mieloma múltiple –un cáncer de un tipo de células de la médula ósea de difícil curación– y que actualmente se encuentra en tratamiento, según denuncia el sindicato Ustea Cádiz Enseñanza.

El sindicato afirma que este docente fue citado recientemente en la sede del INSS de la plaza de la Constitución para valorar su incapacidad temporal, al llevar ya más de un año y medio de baja. En la revisión, le dijeron que lo normal es que se prorrogue el tiempo para determinar el tipo de incapacidad; pero hace unos días, le comunicaron a través de un mensaje sms que va a recibir el alta obligatoria y que tiene que incorporarse al trabajo.

El afectado ha presentado una reclamación al alta obligatoria, basándose en un nuevo informe médico realizado por la Unidad de Oncología del Hospital Puerta del Mar, donde es tratado, que recoge que el paciente sigue en tratamiento y especifica que "debe continuar de baja laboral". El informe está firmado por todo el equipo de la Unidad.

El profesor, que es interino en un instituto de otra provincia, no ha recibido aún respuesta a esta reclamación, pero tampoco tiene la resolución oficial del alta obligatoria por escrito, y este documento es necesario para poder incorporarse al centro en el que trabaja.

A este docente, toda esta situación le parece "surrealista". "Esto es una locura, es kafkiano", manifiesta a este periódico, mostrando su indignación porque le hayan notificado la resolución a través de un sms. "No puedo tomar posesión de mi puesto porque tengo que entregar en la Delegación de Educación la resolución del alta obligatoria, pero no la tengo. Mientras, mi situación está paralizada y no estoy cobrando la baja ni mi sueldo hasta que no vuelva a trabajar", lamenta. Lo peor es que en las oficinas del INSS le dicen que no tienen esa resolución, y ante esta circunstancia, este jueves ha presentado una reclamación.

Este gaditano asegura que el oncólogo que lo trata "me dijo que no iba a poder volver a trabajar, porque esta enfermedad es ya para toda la vida". Con lo cual, "ha sido una sorpresa que el INSS me haya dado el alta", expresa, añadiendo que el oncólogo considera que esta resolución "es una barbaridad porque sigo en tratamiento".

Confiesa que aunque va a cumplir la orden de volver al trabajo, "no me encuentro en condiciones físicas ni mentales para incorporarme".

Añade que está viviendo esta situación "con mucha angustia", igual que su familia, "porque saben lo mal que lo estoy pasando con esta enfermedad". Asimismo, cree que incorporarse al instituto cuando ya casi está acabando el curso escolar "es un estropicio" para el centro y los alumnos.

Desde Ustea señalan que cuando este docente les comunicó que le habían dado el alta obligatoria, pensaron que era un error, ya que "nos parecía increíble que un trabajador con cáncer fuera obligado a volver al trabajo sin estar curado". Entonces, contactaron con la delegada de Salud y Familias, Isabel Paredes, para que les ayudara a confirmar con el INSS que no fuera un error o un sms que no iba dirigido a esta persona. Aseguran estar agradecidos a Isabel Paredes porque "ha hecho lo posible para aclarar este tema y para poner el factor humano por delante de todo. Lástima que ese factor humano esté tan ausente en los despachos del INSS de Cádiz".

Ustea ha presentado un escrito por registro en la Subdelegación del Gobierno "para que el subdelegado tome acción en este asunto que nos parece propio de una república bananera, tanto por dar el alta obligatoria a un trabajador con cáncer como por no darle oficialmente esa resolución y dejarle en un limbo del que nadie sabe cómo salir".

"Nos parece aberrante que se pisotee de este modo el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y seguiremos luchando para revertir esta injusticia, que ya sabemos que no es la única, y para impedir que situaciones como esta tengan que ser sufridas por quienes ya están sufriendo un drama en forma de enfermedad grave. No hay derecho”, concluye este sindicato.