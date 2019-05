El IES San Severiano denuncia la supresión de dos medias líneas de 1º de Bachillerato

El colegio La Inmaculada y el IES Columela no serán los únicos centros públicos que sufrirán recortes de unidades para el curso 2019-2020. Fuentes del IES San Severiano han denunciado que la Delegación Territorial de Educación ha dejado en la mitad a cada una de las dos unidades de 1º de Bachillerato con las que cuenta el centro. Esto es, medio grupo de humanidades y ciencias sociales y medio grupo de ciencias y tecnología. De este modo el instituto tendría 35 plazas para las cuatro modalidades con un solo grupo. “Nos dijeron que esperáramos a ver cómo iban las preinscripciones de marzo, y el resultado ha sido que 22 familias que no son de nuestro centro nos han solicitado para el bachillerato de humanidades y ciencias sociales y 12 para ciencias y tecnología. Con estos datos tendríamos para las dos líneas en 1º de Bachillerato”, comentan fuentes del centro.

Asimismo destacan que la última comisión de escolarización “decidió repartir nuestras solicitudes porque con la oferta de educativa de dos medios bachilleratos no tenemos plazas. Tenemos 35 plazas en total para nuestros alumnos de 4º de ESO (31 que en su mayoría van a estudiar bachillerato) y las pocas plazas que nos sobren, no vienen a posibilitar que admitamos a todos los que nos han pedido: 22+12”. Desde el centro se indica que “si nos dieran las dos unidades sí tendríamos para los dos grupos sumando las solicitudes y a los alumnos que actualmente cursan 4º de ESO en nuestro centro”. Para concluir, señalan que “el derecho a elegir centro también se pone en riesgo en esta situación, porque esas 34 familias (22+12) han elegido en primera opción el IES San Severiano y no otro centro”.