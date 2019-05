De la misma manera mostraron su malestar ante la falta de respuesta del delegado de Educación de Cádiz, Miguel Andreu Estaún, “que no ha contestado a los escritos formulados tanto desde la coordinadora como desde el propio centro exigiendo el mantenimiento de la segunda unidad”. En un comunicado de prensa, la Coordinadora destacaba que “pese a todos los impedimentos que ha encontrado”, el emblemático e histórico instituto cuenta con 26 inscripciones de sus dos centros adscritos, en este caso el CEIP Campo del Sur y el CEIP La Institución, que junto a las siete nuevas solicitudes y el alumnado que se reubicará en la comisión de escolarización, “sumará unos 40 alumnos, esto es, dos aulas de Primero de ESO”.

Por su parte, la representante de la AMPA, Macarena Sorando, aseguraba no entender “que siempre los sacrificados sean los colegios públicos, a pesar de que en los concertados también hay descenso de solicitudes. La Junta suprime algo que luego difícilmente es reversible. Debería dar más margen para recuperarse”.

En el caso del colegio La Inmaculada se han recibido 25 solicitudes para dos líneas de Infantil de 3 años . Esto es, para 50 plazas. El año pasado recibió 26. Desde la Coordinadora lamentan que esta decisión “se ha tomado sin previo aviso” y critican que cerrando una unidad no se da oportunidad al centro de sumar, con la reubicación de alumnos que no han podido entrar en otros colegios, nuevos escolares.

La Junta de Personal Docente no Universitario convoca una movilización

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz ha convocado el 21 de mayo a las 18.00 una movilización contra el cierre de unidades en la enseñanza pública, tras conocerse la supresión de una línea de 1º de ESO en el IES Columela. Una manifestación saldrá de la plaza de Mina y recorrerá el centro hasta llegar a la plaza de San Juan de Dios. Este colectivo de profesores manifestaba ayer que lo ocurrido en el Columela “es tan solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en toda la provincia, y no solo por el trato discriminatorio que sufre la educación pública respecto a la concertada en cuanto a los recortes, -esta última amparada por el paraguas legal y el blindaje que supone la revisión de los conciertos cada seis años-, sino porque la mala planificación de la Delegación para afrontar el descenso demográfico y la baja natalidad está llevando a un auténtico desmantelamiento de la educación pública año tras año, sin que las autoridades educativas parezcan tener el más mínimo interés en evitarlo”. La Junta de Personal mostró su rechazo “al modo de proceder oscurantista y falta de cooperación del Servicio de Planificación de la Delegación, al que denunciaremos en inspección de trabajo por no facilitarnos la información requerida acerca del cierre de unidades, información que hemos debido recoger de modo directo a través de correos de los propios centros afectados”.