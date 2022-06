La HOAC reclama "un cambio de políticas y de proyecto social, económico y cultural" para Andalucía

La Hermandad Obrera de Acción Católica, Hoac, ha lanzado un comunicado ante las próximas elecciones andaluzas en el que ofrece su visión de la realidad actual en la comunidad autónoma y otorga, como hace unos días hicieron los obispos, sus propias directrices de cara al voto de los ciudadanos. Reclama la Hoac, de modo generalizado, "políticas para el bien común y la sagrada dignidad de las personas empobrecidas", y para ello llegan a plantear "un cambio de políticas y de proyecto social, económico y cultural que busque otro mundo y donde la persona esté en el centro de la preocupación de las instituciones y de toda la vida social y económica".

A la hora de acudir a las urnas el próximo 19 de junio, plantea esta institución de la Iglesia que el votante se pregunte "qué programas políticos están más cerca de las personas paradas, sin techo, migrantes, con trabajos precarios, desahuciadas de sus viviendas, con pensiones bajas…". Y lanza media docena de recomendaciones "que nos deben ayudar a discernir ante las distintas propuestas de los partidos para estas elecciones".

Así, reclama el voto para aquellos partidos "que prioricen las necesidades vitales de las personas y de las familias, con propuestas para la creación de empleo digno por encima de otros intereses", "que propongan y apliquen leyes laborales que favorezcan el respeto a la dignidad del trabajo de la persona que lo realiza, actuando contra los accidentes y enfermedades laborales, la precariedad, el paro y la exclusión, y teniendo en cuenta la realidad de los barrios 'ignorados' de Andalucía" y "que promuevan el desarrollo de un tejido empresarial y productivo al servicio de la sociedad y sus necesidades, fomentando la economía social y sostenible".

También pone el acento en los partidos "que prioricen el mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos, con una fiscalidad justa, en la que los que más tienen contribuyan más, para poder mantener una sanidad, educación, vivienda, dependencia, servicios sociales… dignos, universales y de calidad; con apoyo a las familias, especialmente las más desfavorecidas", "que fomenten una producción y una economía que cuide el bien común, el cuidado de la casa común y la paz, favoreciendo un consumo más humano y justo, y fomentando la economía de los cuidados" y "que trabajen para que las instituciones andaluzas sean transparentes, favoreciendo la participación de todas y todos en las decisiones y evitando la corrupción política".

Su visión de Andalucía

Estas indicaciones que traslada la Hoac a la sociedad andaluza se realizan en relación a un análisis que hace esta hermandad que llama la atención sobre la "realidad de empobrecimiento y desigualdad social que, lejos de desaparecer, aumenta en muchos de los ámbitos sociales, laborales y vitales de las personas". "Seguimos manteniendo unos altos índices de paro, precariedad, exclusión y falta de derechos sociales; y la crisis provocada por la COVID, ha aumentado esas desigualdades, condenando a la exclusión a personas y familias", añade.

"No podemos olvidar que estamos hablando de personas concretas, con rostro, familias, relaciones, y con unas vidas que bien conocemos y compartimos en nuestros ambientes de trabajo, barrios y pueblos", recuerda la Hoac, que pone también el acento en una falta de participación en los problemas colectivos", con una sociedad que no se preocupa "de la vida de nuestros y nuestras vecinas, compañeros y compañeras de trabajo", que no se implica "en la defensa y exigencia de los derechos, poniéndolos en riesgo, tras el esfuerzo que supuso su conquista". "Este es el caldo de cultivo para que proliferen los mensajes que fomentan el odio al diferente, basados en los bulos y las noticias falsas; y que incluso están calando en la clase trabajadora y humilde", alertan.

Y por todo ello, asumen las palabras del Papa Francisco cuando invita a cambiar las cosas porque "lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural”. "Decimos, con el Papa Francisco, no a una economía de la exclusión y la inequidad", afirman los miembros de la Hoac convencidos de que, tal y como afirma el Papa, “mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema”.