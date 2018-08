Un bonito despertarEl gaditano Gonzalo Hermida aprueba con nota su participación en el Concert Music FestivalAquel verano de 2011Se ahogó la voz de Amy Winehouse y Libia despidió a golpes a Gadafi

Tiene que ser bonito, pero que verdaderamente bonito, ver como el fruto de tu creación ya no te pertenece a solas sino que ha pasado a convertirse en un goce colectivo. Los artistas cuentan con ese bonito privilegio de parir creatividad como un ser nutrido de aportaciones múltiples que seguirán enriqueciéndose de significado cada vez que alguien reaccione ante su presencia. Como un nuevo nacimiento, un bonito despertar a otra dimensión con un millón de espacios por descubrir,

Gonzalo Hermida, el joven músico de Puerto Real que anteayer llenó de éxito el Escenario Lounge del Concert Music Festival de Sancti Petri, supo agrandar el espacio que abarcan sus canciones para envolver con ellas a cada una de las personas que decidieron ir a disfrutar de una carrera musical que promete dar mucho que hablar. El artista supo hacerlo bonito durante algo más de una hora en la que la expresión más repetida fue precisamente esa, "¡qué bonito!".

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue el dueto que hizo con Marta Soto

Lo decía el cantante y compositor cada vez que dejaba reposar su potente voz en las voces que emanaban de entre el público. Melodías compartidas que emocionaron hasta la lágrima a un debutante que prometía "cantar mucho" esa noche de viernes "hasta que nos quedemos afónicos". Con ganas, con brío y sabiéndose poseedor del talismán más valioso para un artista, máxime si está empezando: el cariño del público. "Ya era hora de cantar con los míos", aseguraba.

Así, comenzó a despegar esa Noche estrellada gracias a una colección de temas pertenecientes al primer EP del cantante, titulado Natural, y que será reeditado próximamente con nuevas composiciones. Todas se oyeron en el Concert Music Festival, una suerte de bautismo para Gonzalo Hermida, en el evento que más estrellas junta del verano gaditano y de la mano de la discográfica que lo pone en pie y ha apostado por dar a conocer su talento.

Talento tiene el puertorrealeño de sobra y es bonito comprobar cómo hace uso de él, maravillosamente acompañado en el escenario por el piano de Yasser Herrera, porque la música para Hermida se divide "en dos partes, mi corazón y el suyo, él bombea la sangre de mis canciones" -se deshizo en elogios con el músico-, y por la guitarra del ubriqueño Pepe Pulido.

En la explosión del talento de Gonzalo Hermida ha tenido mucho que ver la apuesta por los estilos que más pegan hoy en las radios, en las listas de ventas. Ese flow negro que hemos oído en otros artistas que hoy triunfan mundialmente , el pop de la mano del r&b pero sin perder nunca el toque de la tierra, pudo apreciarse en todo su esplendor en Hannah, un tema con historia detrás, la de una chica que "conocí en Londres y con la que hubo conexión, hablando ella un maravilloso inglés pero no yo. Lo pasamos en grande una noche rodeados de amigos. Espero que entendáis bien el significado de la letra", retaba al respetable. De esta forma, un manto de giros negroides y remates de estrofas que parecían hacerse infinitos llenaron de puro feeling el ambiente del concierto que el gaditano se empeñó en hacer aún más íntimo acercándose a pie de escenario, desposeyendo de instrumentación las melodías para afrontarlas a capela o repasando las etapas más destacadas de su corta pero fructífera historia.

Ahí, la raíz ha sido fundamental en lo que supone Gonzalo Hermida como artista, el relato de un niño que no es sino él mismo, que pidió la primera guitarra a sus padres, que actuaba en chiringuitos en los que empezó a curtir el arte de la expresión, que se marchó a Madrid para buscarse el sustento y que hoy se presenta ante el público como una agradable realidad. Tiene que ser bonito cumplir el sueño de tu vida cuando todo pasa por la justa combinación de "suerte, trabajo… ¡Y talento!", le gritaban desde la multitud.

Pero el talento en casi nada queda si no se comparte. Gonzalo Hermida brindó en Sancti Petri el minuto de oro que cualquier programa de aspirantes a triunfar hubiese querido para la posteridad cuando subió al escenario a otra gran promesa de la música, Marta Soto. "Cuando la escuché, me enamoré", decía Hermida de su compañera y juntos consiguieron traspasar la epidermis gracias a Las buenas personas, el instante más intenso en la pieza más desnuda, en la forma magistral de empastar las voces, un primor de dueto marcado a fuego en la puesta de largo del Concert Music Festival. Demasiado bonito como para no recordarse con cariño.

El artista dio lustre a la velada con su primer sencillo, Intacto, emocionó en Mía, El arte de vivir y Me olvidé, le puso Cuatro letras a los sentimientos y se lanzó con un Salto mortal -estas dos últimas canciones fueron sendos estrenos que irán incluidos en la reedición de su álbum debut-, y remató la faena dejando en la boca un agradable sabor a Limón cuando ya quedaba poco para terminar de catalogar como bonita, mágica, la noche en que Gonzalo Hermida fue nombrado por méritos propios como ese cantante a escuchar, esa trayectoria a seguir, el despertar del sueño que sigue cumpliéndose de la manera más bonita posible, con música.

Fue un verano trágico para la música, desde muchos puntos de vista. La muerte de muchas cosas reales o convencionales. En primer lugar, la cantante británica Amy Winehouse fue encontrada muerta en su apartamento a los 27 años. La causa, según se supo después fue un colapso ante un síndrome de abstinencia de cualquiera sabe cuál de las variadas sustancias que consumía. La poseedora de una voz única, considerada ya entonces como una de las mujeres más influyentes en la música popular de los últimos tiempos, no sobrevivió ni siquiera a tres décadas de una vida agitada, turbulenta y con muchos problemas con el alcohol y las drogas. Sin embargo, su influencia es enorme, por su voz, por su reinterpretación del jazz y el soul, por su imagen de tatuajes y peinados. En definitiva, por su arte. Quizá su final fue el esperado, y quién sabe si la culminación de una forma de entender la vida y la música. Pero dejó demasiada poca obra. O no, quién sabe.

En España, una forma de entender y gestionar la profesión musical se rompió definitivamente cuando Teddy Bautista, ex rockero y director de la Sociedad General de Autores de España, SGAE, fue detenido por fraude y apropiación indebida. El presunto saqueo al que ex cantante y ex líder de Los Canarios sometió a la SGAE por malversación y mala gestión fue tasado por el juez del caso en 17 millones de euros.

Y Facundo Cabral, un cantautor argentino, filósofo, escritor y mil cosas más, fue asesinado en Guatemala. Al parecer, el autor de No soy de aquí ni soy de allá fue confundido por un sicario con un personaje relacionado con el narcotráfico, y acabó con su vida a balazos.

En España, Zapatero vivía, malvivía mejor dicho, sus últimos meses como presidente. En ese verano, el presidente socialista atacado y convulsionado por todas partes, convocó elecciones generales para el mes de noviembre. Él no se presentó como candidato y el cabeza de lista de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, terminó perdiendo claramente contra Mariano Rajoy, que logró mayoría absoluta para el Partido Popular.

El mundo estaba en plena convulsión con las revoluciones y cambios en los países árabes. Lo más gordo ocurrió en Libia, donde las tropas rebeldes acabaron con el gobierno del que había sido durante 42 años el máximo representante del poder en el país norteafricano. Muammar el Gadafi fue destituido ese verano y permaneció desaparecido hasta que fue localizado en octubre. Las fuerzas rebeldes lo ejecutaron en plena calle en lo que fue claramente un linchamiento. Libia sigue hoy en estado caótico de guerra civil.