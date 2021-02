Con el acicate de continuar en la búsqueda de una sociedad igualitaria -una igualdad real y eficaz- incluso en este complicado escenario que ha dibujado la Covid-19, desde la Fundación Municipal de la Mujer se pone en pie una nueva batería de actividades para este año 2021 donde se pone el acento en transmitir un mensaje de "superación" dirigido, especialmente, a las mujeres que han sufrido violencias machistas.

"Es importante lanzar el mensaje, a la ciudadanía en general y a estas mujeres en particular, de que se puede salir de esa situación", ha argumentado la concejala de Feminismos y LGTBIQ+ y Juventud, Lorena Garrón, sobre la puesta en marcha de "una serie de talleres y terapias grupales" dirigidos por una psicóloga "que va a orientar y guiar a las participantes hacia su salida definitiva de ese mundo en el que un día las hicieron entrar". Una actividad que se suma a los trabajos sobre "prevención, sensibilización y atención personalizada" y a ese camino ya inaugurado con la realización del documental Por un plato de habas que se presentó en diciembre del pasado año.

Junto a esta propuesta se han presentado otras actividades novedosas que también inciden en la formación como "unas jornadas de empleo y autoempleo", que se realizarán de la mano del IFEF, con la intención de "ofrecer a las mujeres gaditanas diferentes herramientas y recursos municipales para el empleo y las buenas prácticas que se dan en diferentes empresas y cooperativas de mujeres tanto a nivel local, provincial como estatal".

Formación que alcanza al propio personal político y técnico del Consistorio y a toda la ciudadanía con el doble programa en torno al urbanismo feminista, es decir en torno a la necesidad de contar con espacios urbanos inclusivos. Así, por un lado, se realizarán unas jornadas para el personal del Ayuntamiento y por otro, se pondrá en marcha un proceso participativo por los diferentes barrios "que se conoce como marchas exploratorias", explica Garrón.

Con todo, actividades que se venían realizando como los talleres de Empoderarte, la ludoteca, la atención a mujeres tanto en el Palillero como en el punto que se ha incorporado en Extramuros y la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se seguirán realizando este año "porque funcionan muy bien", asegura la concejala que también ha informado de la puesta en marcha de dos campañas de sensibilización, una sobre feminismo y otra sobre LGTB, encaminadas a "seguir trabajando en la prevención contra las violencias machistas y la LGTBIfobia".

Así por un lado, se dará a conocer "qué significa el feminismo, por qué somos feministas y por qué creemos que la mayoría de la ciudadanía es feminista" y, por otro, la concejala recordó que ya se ha puesto en marcha a principios de este año el programa Centinelas por la igualdad donde "toda la comunidad educativa pone en marcha un programa de prevención contra la LGTBIfobia y el sexismo en la población adolescente".

El 8-M

Aunque la próxima semana se presentará el programa específico dedicado al Día de la Mujer, la concejala Lorena Garrón ha adelantado algunas de las actividades "tanto propias como las que se están realizando con diferentes colectivos de mujeres".

Así, el próximo 8 de marzo se retomará la actividad que las asociaciones le propusieron a la Fundación para celebrar el 25-N pero que no se pudo realizar por las condiciones climatológicas. Se trataba de plantar un árbol en el Parque Genovés por los buenos tratos y por los cuidados.

"También tendremos un teatro dirigido a mujeres, iniciaremos la campaña de feminismo que os he comentado, vamos a colaborar en la marcha que están organizando desde la plataforma 8 de marzo con los diferentes colectivos feministas y ese día también conoceremos quiénes han sido los bocetos ganadores del concurso de murales feministas que hemos realizado con los colegios de Cádiz", ha enumerado.

Además, en la vertiente virtual, la Fundación Municipal de la Mujer impulsa una acción a través de redes sociales en la que invita a la ciudadanía a compartir "la vida, los nombres y las actuaciones de mujeres que ellos quieran, tanto conocidas y que sean referentes a nivel provincial, estatal o mundial, como mujeres no conocidas", mujeres anónimas pero que sean importantes para las personas que quieran participar.

Sin las abolicionistas

Tanto en el programa de actividades que se realizará el 8-M como las propuestas que se desarrollarán durante el año en la Fundación Municipal de la Mujer han participado y se ha contado con la sensibilidad de distintos colectivos de mujeres de la ciudad, sin embargo, el grupo Cádiz Abolicionista se ha quedado al margen de estas iniciativas.

"Yo conozco a este colectivo más de forma particular, porque nunca se han puesto en contacto conmigo. Yo lo he intentado en un par de ocasiones pero no ha habido suerte pero no pasa nada. Las asociaciones y colectivos tienen unas líneas de actuación que desarrollan de la manera que ellos creen más convenientes. Es real que con algunos colectivos de la ciudad hay algunas diferencias a nivel político y es sano que se den esas diferencias y ellas, entiendo, que han decidido no participar en las actuaciones que están realizando los otros colectivos y que realizarán sus propias acciones y me parece bien y si me piden ayuda y colaboración yo voy a prestarme tal y como hago con cualquier otro colectivo de la ciudad", argumenta Garrón que dice mantener "los brazos abiertos" a cualquier propuesta aunque tampoco le ve problema "a que las asociaciones puedan organizarse sin las instituciones".