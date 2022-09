Fuga del 70% de los enfermeros recién egresados de Cádiz

Además de la pobre relación entre número de enfermeros y número de pacientes en nuestro país, nuestra Comunidad y nuestra provincia, que queda lejos de los estándares europeos, el último informe del Consejo General de Enfermería pone de manifiesto la diferencia tanto de ratio como salariales entre las diferentes regiones de nuestro país. En detrimento, como es habitual, del sur.

Este hecho, quizás, proporcione parte de la explicación al hecho sobre el que llama la atención Sandra, una enfermera gaditana, que pone de manifiesto “el vacío” que refleja la bolsa de trabajo en la Bahía de Cádiz durante el periodo vacacional. “Es cierto que en alguna ocasión me han dicho que si conocía gente para trabajar porque no había en bolsa”, declara la profesional su experiencia, a la que pone en cifras el Colegio de Enfermería de Cádiz. “En nuestra provincia, en los últimos años hemos sufrido la fuga de hasta el 70% de los enfermeros recién egresados, algo que no tiene lógica ni sentido. Invertir en la formación de profesionales que luego se van a otras Comunidades o fuera de España con ofertas de trabajo mucho más interesantes”, lamenta el presidente del organismo, Rafael Campos.

El motivo del éxodo, como explica Campos, responde a la necesidad “de que los contratos aporten estabilidad laboral y fidelización en sus puestos de trabajo”. “Otras comunidades autónomas ofertan contratos de larga duración y mejor retribuidos, lo cual está provocando que nuestros profesionales enfermeros se vean abocados a emigrar”.

De ello da fe Olga, hoy en el Puerta del Mar pero en el pasado en diferentes centros hospitalarios de Madrid, donde “el sueldo era más alto que en Cádiz” o la gaditana Manuela que emigró hace 8 años a Alemania “porque aquí sólo me llamaban de vacaciones en vacaciones y no tenía estabilidad ninguna”.

Con estas circunstancias, y con los últimos datos que hablan de una falta de más de 3.200 enfermeras y enfermeros para que la provincia alcance la media europea, Rafael Campos califica de "alarmante" la escasez de profesionales y, aunque reconoce que "con motivo de la pandemia se han elevado un poco las ratios", todavía "seguimos muy lejos de las plantillas que tienen otra Comunidades”, recordando que "Andalucía es la tercera comunidad por la cola en ratio de enfermeras y Cádiz es una de las provincias con peor dato nacional, 568 enfermeros/as por cada 100.000 habitantes".

Otras cuestiones sobre las que incide el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz para mejorar la calidad asistencial son el refuerzo y la revisión de la Atención Primaria ("las enfermeras han demostrado ser un eslabón clave en la identificación de los problemas de salud y en su resolución, con un coste/efectividad muy alto); la presencia de los enfermeros en la escuela ("las asociaciones de pacientes, de familias y de docentes así lo demandan") como "un profesor más" pues no ven positivo el modelo que se está implantando de "Enfermera Referente”; la implementación real de las especialidades ("limitar la especialización es reducir, irresponsablemente, la calidad de los cuidados a los pacientes y cercenar el desarrollo profesional") creando plazas para "los excelentes especialistas formados que tenemos"; y la presencia de las enfermeras en puestos de responsabilidad y toma de decisiones ("es necesaria la Visión Enfermera, aportando su experiencia en el cuidado a los pacientes y la gestión, en los puestos donde se toman las decisiones y se deciden las políticas sanitarias").