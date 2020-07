Horas después de que el Consejo de Ministros anunciara el nombramiento de Fran González como nuevo delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz llegó la hora de tomar contacto con su nuevo persona, con su nuevo despacho y con sus nuevas responsabilidades. Y tras una intensa mañana en al que, según él, ya ha mantenido algunos encuentros con representantes institucionales como el propio alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', tocó plantarse ante los medios de comunicación para su puesta de largo oficial ante la sociedad.

En este encuentro quiso agradecer la predisposición mostrada por todos sus asesores y personal y agradecer especialmente la presencia del subdelegado del Gobierno, José Pacheco, que lo acompañó a la sombra durante su presentación, por la relación personal que ambos mantienen.

En cuanto a sus retos e ideas que intentará asentar en estos primeros días, González hizo alusión a la realidad que deja una crisis sanitaria como la del covid, que está dejando rebrotes en otros puntos del país y "nadie está exento de esto pueda agravarse, tanto desde el prisma sanitario como económico, ya que se avecina un otoño preocupante en el que necesitamos inversiones y más en zonas como ésta".

El nuevo delegado del Estado en la Zona Franca destacó el esfuerzo importante llevado a cabo por su predecesora, Victoria Rodríguez, por "enderezar el rumbo de esta institución, pero hay otras iniciativas que requieren un nuevo impulso". A este respecto, comentó no sólo proyectos vinculados a Cádiz capital sino la provincia en general, destacando por ejemplo las actuaciones que requieren polígonos como el del Fresno, "donde hay necesidad de seguir avanzando". En cuanto a la capital, advirtió que "hay necesidad de seguir avanzando tanto en el desarrollo del exterior del polígono como en el que pueda venir a instalar empresas en el polígono interior de la Zona Franca". Esto, según Fran González, "requiere muchas ideas e iniciativas y respaldo". En cuanto a respaldos, Fran se mostró conciente de que cuenta con un "resaldo mayúsculo por parte del Gobierno central, con él y con la institución, y con eso nos vamos a afanar en los próximos meses para dar respuesta a ese apoyo mostrado".

En cuanto al rescate por parte de la Junta del proyecto del nuevo hospital para Cádiz, Fran González enunció que la Zona Franca "se tienen que considerar un motor económico de esta provincia y lo es y tendrá que seguir siendo". En cuanto a su relación con otras instituciones cree que la institución que ahora dirige deberá ser un "facilitador de esos proyectos". Aún así opina que será la Junta de Andalucía la que "se tiene que definir. La Zona Franca sigue estando ahí y siempre lo estará pero será la Junta la que se tienen que pronunciar. El terreno lo ha puesto a disposición la Zona Franca".

Otro de los asuntos que también tocó a preguntas de Diario de Cádiz fue el de la circulación correos y redes sociales de varios anónimos que no pretendían otra cosa que ponerle a Fran obstáculos para su nombramiento. A este respecto, González dijo que "los que me conocéis de otras etapas sabéis que no suelo eludir conflictos y ya ciertas cuestiones no me cogen de sorpresa". "No voy a entrar a polemizar con nadie, y menos con anónimos".

González dijo además que quería aprovechar esta rueda de prens para expresar que "ya he pasado página en otras etapas y de otras responsabilidades políticas, y en ésta, que me llega con el orgullo de contar con el respaldo directo del presidente Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Motero, quiero iniciar una nueva etapa, gestionar una institución como esta en positivo y en colaboración con otras instituciones y administraciones". De hecho, comentó González que esta misma mañana ya había iniciado reuniones con otros representantes institucionales como el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', "en una nueva época que va a ser complicada en lo social y en lo económico pero que requiere precisamente un mayor entendimiento".

De esta manera, reiteró que no quería "polemizar sino que estoy dispuesto a tomar una actitud constructiva que es lo que requieren momentos como los que estamos viviendo ahora".