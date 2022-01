“Exigimos a la empresa de seguridad que pague ya a todos sus trabajadores”

El Ayuntamiento de Cádiz no adeuda nada a la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de los inmuebles municipales, Mersant Vigilancia, que mantiene un litigio con sus trabajadores que han denunciado que no se les paga la nómina.

Un portavoz del gobierno municipal indicó a este diario que "mientras nosotros sí pagamos, Junta y Estado sí deben dinero a la empresa, lo que no justifica que ésta no pague a sus trabajadores", recordando que se han reunido con ellos en varias ocasiones para conocer sus reivindicaciones "y defender sus derechos como trabajadores y trabajadoras". A la vez, se destaca que "hemos trasladado esta situación a la empresa, a la que le hemos exigido que cumpla con los trabajadores y les pague lo que se les debe".

En este sentido, se adelanta que "este Ayuntamiento no renovará el contrato con una firma que no atiende a sus empleados. Desde hace unos meses estamos trabajando en el pliego de condiciones del nuevo concurso para que cuando termine la concesión en mayo de 2022, no tengamos que prorrogarla". En el nuevo pliego "se tendrá muy en cuenta las necesidades y los derechos de este colectivo de trabajadores".

Igualmente se reconoce que "como gobierno no podemos actuar más allá de los que nos limita la legalidad, pero que sepan los trabajadores y trabajadores que estamos con ellos hasta el final".

Indica el gobierno local que se sigue pagando el coste del servicio a la empresa, pero cuando ésta acumule tres meses de impago de las nóminas, "sí podremos actuar dentro de la legalidad, dejando de abonar lo estipulado por el contrato para así poder pagar nosotros a la plantilla". Mientras "seguiremos requiriendo a la empresa para que cumpla con su obligación".

"El concejal Demetrio Quirós está siguiendo de manera incansable, desde el primer momento, la situación de estas personas, porque ellos y ellas sí son responsables y cumplen con su obligación, y no una empresa que además está recibiendo puntualmente el dinero del Ayuntamiento para pagar el servicio que hacen sus trabajadores".