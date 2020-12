Europa le abre la puerta al Cádiz de la próxima generación

El escenario suena a concurso del que regalan una cantidad notable de dinero para gastar en un determinado comercio en un determinado plazo. Así ha llegado a la ciudad la enésima ayuda europea, que a través de los fondos Next Generation se presentan como nunca antes lo habían hecho; con unas partidas desorbitadas en el plano económico, y con unas condiciones igualmente inmejorables, financiando el 100% de las operaciones seleccionadas. Un maná en medio del desierto del coronavirus que abre las puertas a la transformación de una ciudad cansada de pedir limosna a las puertas de unas administraciones que dejan caer sus edificios, que olvidan los proyectos comprometidos o que continuamente cambian el rumbo de sus decisiones.

Hasta 194 millones de euros aspira Cádiz a obtener de Europa mediante estos fondos extraordinarios habilitados con motivo del Covid. Y a obtenerlos de manera urgente, porque el programa de inversiones se presenta desde este 2020 a punto de terminar hasta 2024. Como urgente ha sido la convocatoria, que apenas ha dado ocho días a la ciudad para presentar esas 62 iniciativas -después de que tres de las presentadas inicialmente hayan sido reagrupadas en otras- con las que el Ayuntamiento quiere reinventar Cádiz.

“Aquí se demuestra que este equipo de gobierno tiene un plan de ciudad, y ese proyecto lo hemos trasladado a estas iniciativas”, traslada el concejal de Fomento, Carlos Paradas, que asegura que en las iniciativas ya presentadas “están recogidas los cambios estructurales que necesita la ciudad”. Cambios que giran en torno a tres palabras claves -digitalización, ecoindustrialización e inclusión- y que se ajustan además a esos ejes (nueve) que ha señalado el Gobierno estatal para canalizar o vertebrar las ayudas (y que son lucha contra la despoblación, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética, administración del siglo XXI, modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, pacto por la ciencia y la innovación, educación y conocimiento, nueva economía de los cuidados, e impulso de la industria de la cultural y el deporte).

Con el trabajo realizado en un plazo record (ocho días), el concejal Paradas reconoce que una vez tramitadas esas 62 iniciativas todo es una incertidumbre respecto al futuro. “¿Qué plazos se van a establecer? ¿Qué criterios se van a seguir para conceder las ayudas? ¿Cómo se va a gestionar?”, pregunta en voz alta el edil, que lamenta que aún no se hayan ofrecido las respuestas que clarifiquen el recorrido que tendrán unas iniciativas que serán encauzadas por la Diputación Provincial para trasladarlas, junto a las del resto de ayuntamientos de la provincia y de cualquier otra institución pública y privada que también puede concurrir en igualdad de condiciones a estos fondos Next Generation, a la Federación Andaluza de Municipios (Famp). “Lo que tenemos claro es que merecemos más, pero aspiramos a ese importe de 194 millones de euros”, asegura.

En la elaboración de las iniciativas han participado todas las delegaciones del Ayuntamiento, y también las empresas municipales. Y el resultado es un compendio de medidas muchas de las cuales eran antiguas demandas o necesidades de la ciudad, como si aguardaran el momento oportuno en una especie de cajón de proyectos del Ayuntamiento. “Es lo que ocurre, por ejemplo, con el plan de las murallas, que tiene un presupuesto de diez millones de euros que no teníamos”, señala Carlos Paradas.

A Europa se va a pedir, siguiendo esa misma línea, la construcción del nuevo pabellón Portillo que lleva años paralizada; la implantación del sistema de alquiler de bicicleta que necesita de 700.000 euros hoy inviables para Emasa; la recuperación del Parque Genovés anunciada hace unos años; el arreglo de la Lonja de frutas; la eliminación de barreras arquitectónicas en el casco histórico; la reurbanización de la Avenida de Portugal.

Estos proyectos ya conocidos se suman a otros de nuevo cuño, como el sistema público de alquiler de coches eléctricos, la creación de una empresa de entrega a domicilio de productos de los mercados municipales, la escuela municipal de Artes Escénicas. Y a otros proyectos cuanto menos llamativos, como el servicio de orientación al empleo destinado solo a mujeres y a personas del colectivo LGTBIQ+ o las aulas de formación gastronómica.

Paradas echa en falta un mayor espacio de tiempo a la hora de haber elaborado y presentado las iniciativas; no solo para un mayor ejercicio de análisis y reflexión sobre la ciudad que -insiste- el equipo de gobierno tiene clara, sino para haber entablado conversaciones con otras localidades y haber podido presentar proyectos como el de la reconversión de la industria del metal junto a la Maconumidad de Municipios de la Bahía y la Diputación, “cosa que hemos ofrecido desde el Ayuntamiento para trabajar de manera conjunta”. Y pide a los responsables supramunicipales que este maná que viene de Europa tenga un destino directo en las ciudades; “que no cometamos el mismo error que con la ITI, que no se va a gastar en su totalidad”, asevera el concejal.