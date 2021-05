El Estado empieza de cero para la nueva Subdelegación en Cádiz, tras diez años de parón

Los solares de titularidad pública desperdigados a lo largo de la ciudad de Cádiz guardan en los despachos oficiales los proyectos arquitectónicos de lo que, en su día, se proyectó en ellos y que, finalmente, nunca se ejecutaron.

Todos, o al menos la gran mayoría, son diseños encargados a estudios de arquitectos que, se supone, han sido ya abonados, aunque nunca se hayan llevado a la realidad.

No hay ni una administración en la capital gaditana que se vea libre de esta mala gestión del dinero público, que en algunos casos multiplica su incompetencia al repetir concursos y encargos tras cambiar los planes inversores originales.

El último caso tiene como protagonista al complejo de oficinas de la administración central, que debe ocupar el inmenso solar dejado en su día por el viejo Gobierno Civil, la sede de Radio Juventud y las dependencias de Carreteras y de Obras Públicas.

Hace ahora diez años la entonces directora general de Patrimonio del Estado, Nieves Zamora, presentó el proyecto del nuevo complejo administrativo. Con una inversión de 32 millones de euros el diseño era producto del trabajo del estudio de los sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, dos de los más prestigiosos arquitectos españoles y que en Cádiz ya habían trabajado con anterioridad en la recuperación del Baluarte de la Candelaria.

En aquel momento Antonio Ortiz afirmó que "intentará ser un edificio representativo de la presencia del Estado en Cádiz. Estamos encantados con el proyecto. La ubicación es sensacional".

La idea era adjudicar las obras ese mismo año, hablamos de 2011, y tenerlo listo a lo largo de 2015.El equipamiento, con 19.000 metros cuadrados de superficie útil, iba a dar cabida a todos los centros oficiales del Estado que estaban desperdigados en oficinas de alquiler por toda la ciudad, incluyendo a la sede de la Subdelegación que ya llevaba entonces cerca de una década ocupando la antigua sede del Banco de España.

Lo cierto es que el proyecto del edificio ya acumulaba por entonces un importante retraso pues se había planteado por primera vez a mediados de la década de los 90 del pasado siglo. El hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de La Coruña paró la operación, al destinar el Estado el dinero del nuevo edificio para pagar la limpieza de la zona contaminada en Galicia.

Por eso, en 2011 se esperaba que el proyecto de Cruz y Ortiz saliese definitivamente adelante. La localización de restos arqueológicos en el subsuelo del solar obligó modificar la zona de los aparcamientos dos años más tarde.

Hasta que, metidos en los últimos coletazos de la crisis de 2008, que se alargó hasta 2015, se paralizó la inversión. Era el final de los grandes proyectos urbanísticos por parte de las administración, y a la sede de la Subdelegación no le dio tiempo salir adelante.

Ahora, en 2021, cerca de treinta años después del derribo del edificio de Radio Juventud y trece desde la demolición del Gobierno Civil, el Estado parece dispuesto a reactivar el proyecto de construcción del nuevo complejo administrativo, pero con cambios más que sustanciales.

Por lo pronto, los 32 millones de euros de inversión comprometidas en 2011 quedan para la historia. Ahora se apuesta por proyectos con un coste sustancialmente menor, y más en una ciudad como Cádiz que ya ha visto como las administraciones tienden a invertir lo menos posible en sus nuevos equipamientos.

Con ello, el elogiado proyecto de Antonio Cruz y Antonio Ortiz se guarda en los archivos.

Desde la Subdelegación del Gobierno se afirma a Diario de Cádiz que "se van a aprovechar cosas del proyecto antiguo como los estudios técnicos previos, pero el diseño será nuevo, adaptado a las necesidades actuales".

"Ahora hay que hacer un edificio más humilde, que permita dar un buen servicio a los ciudadanos. Y todo ello se puede hacer con menos dinero", destacaba el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, en octubre pasado.

Es decir, lo sustancial del complejo, los dos edificios independientes, la plaza central que los separaba, el gran reloj que embellecía uno de los laterales, se dejan para el recuerdo.

Tras años sin ninguna partida económica, los Presupuestos del Estado para 2021 incluyeron 575.000 euros para reactivar la actuación. Teniendo en cuenta que se destacar el diseño original, o bien se pide al estudio sevillano que lo vuelva a elaborar de nuevo o se organiza un otro proceso urbanístico. Todo ello, sea lo que sea, supondrá previsiblemente un lapso de tiempo muy importante, y más en un proyecto pendiente desde hace décadas.

Un proyecto que además se sitúa en una zona de la ciudad visualmente muy delicada. En el principio de la avenida de Andalucía y a escasos metros del frente de la Puerta de Tierra. Un solar además con evidentes signos de abandono, más allá del nuevo y costoso cerramiento que se instaló hace unos años, hasta el punto que se ha convertido en una peculiar zona verde.

En su momento el Ayuntamiento planteó a la Subdelegación del Gobierno que le cediese este espacio para su funcionamiento como aparcamiento en superficie de manera provisional, aunque igualar el firme del terreno tendría un elevado coste.

La reforma de la Comisaría de Policía

Junto al proyecto de la nueva Subdelegación, el Estado tiene también pendiente la construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en la avenida de Astilleros, una actuación sin ninguna previsión ni de inversión ni de tiempo de ejecución.

Por si fuera poco, no hay fecha tampoco para el traslado de los agentes a la sede de la avenida de Andalucía, una vez concluida su reforma integral. En este caso, desde la Subdelegación se afirma a Diario de Cádiz que "se están acometiendo las últimas reformas y tienen que recibir el mobiliario y dar de alta los suministros. No hay fecha exacta pero lo que quedan son esos trámites". Se descarta además seguir utilizando las dependencias del Pirulí de Telefónica, donde se está actualmente de forma provisional, como apoyo a la sede provincial.

Lo cierto es que el traslado a la avenida de Andalucía debería de haberse producido ya, pero hace poco más de un año hubo que ampliar el proyecto para completar unos añadidos. Los trámites administrativos y la pandemia han ralentizado la última fase del proyecto.

Queda por ver si el Estado construirá o no la nueva Comisaría Provincial o se conformará con la vieja sede reformada pero de superficie muy limitada. En agosto de 2020 Pacheco ya lo dejaba claro: "ya iremos viendo el tema de la avenida de Astilleros, que no está rechazado pero que hablamos de algo a mucho más largo plazo. Mínimo ocho años, si no hay retrasos claro".