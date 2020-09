Escepticismo en la oposición gaditana por los cambios en el equipo de Gobierno de Kichi

La oposición en el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su escepticismo acerca de que los cambios que se han producido en el equipo de Gobierno, donde Demetrio Quirós y Paco Cano han adquirido más protagonismo, supongan una mejora en la gestión municipal.

El Partido Popular es el que se ha mostrado más crítico ya que, a través de su líder en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha valorado de manera negativa el reparto de responsabilidades que ha realizado el alcalde José María González ‘Kichi’ tras salida de David Navarro.

Para empezar considera que es “un error” poner al frente de la Policía Local, uno de los puntos candentes del actual gobierno local, a Demetrio Quirós, “el concejal que ya ha demostrado que no tiene ninguna capacidad para llegar a acuerdos, ni con los agentes de este cuerpo ni con el global de la plantilla municipal”. En este sentido, recuerda que no ha podido sacar adelante la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) municipal y que “la única vez que se ha sentado con los policías locales fue un paso atrás en la no negociación”, a lo que se le une lo que es,, a su juicio, “el fracaso absoluto de la municipalización de los servicios de playa.” Por todo ello afirma que “todo lo que toca lo tuerce, es el concejal fracaso”.

Los populares también cargan sus tintas en la figura de Paco Cano, ya que entienden que “es un error mayúsculo poner a velar por el patrimonio municipal a quien demostró no tener ni idea del valor patrimonial de nada”.

Para argumentar esto, Ortiz recuerda que “lo único que puede acreditar Paco Cano al respecto es su actuación en unos hechos que acabaron con una estafa en el mercado del arte y donde él valoraba precisamente esas obras de arte”. Cabe recordar que, pese a estas afirmaciones del PP, Paco Cano se sentó en el banquillo sin estar acusado por la Fiscalía y salió totalmente absuelto de este proceso judicial.

No obstante, Ortiz insiste en que si otro partido político hubiera puesto a dirigir la concejalía de Patrimonio “a alguien con esa trayectoria, habría que escuchar al alcalde, sus acólitos y algunos tertulianos afines”.

Ortiz lamenta que la marcha de Navarro no haya sido aprovechada por Kichi “para dar nervio a un equipo de Gobierno que “a reflejo de su alcalde está perdido, sin un solo proyecto y a la espera de que Kichi suelte una ocurrencia en redes para ir a cambiar un rótulo de una avenida mientras que los desahucios se aceleran y la ciudad se deteriora sin remedio alguno”.

Por último, acusa al equipo de Gobierno “de haber venido al Ayuntamiento para hacer política partidista, para arrasar con su ideología a todos aquellos que no comulgaran con sus principios y si para ello tienen que hundir la ciudad, pues la hunden”.

Mucho más comedido ha sido Ciudadanos que, a través de su portavoz Lucrecia Valverde, señala que una remodelación de gobierno es “una decisión interna”, por lo que acoge la medida con respeto y muestra su confianza “que esto se traduzca en una mejor gestión del equipo de Gobierno, aunque esta confianza ya está un poco quebrantada”.

Valverde también mostró su deseo para que Demetrio Quirós “saque su mejor talante para desenquistar las relaciones conflictivas con la Policía Local y que están perjudicando a la ciudad”, al igual que espera que Paco Cano “le dé un impulso a la conservación del patrimonio histórico que también se encuentra muy mal”.

Por su parte, Domingo Villero, concejal no adscrito, también adoptó por un perfil bajo en su valoración. Así, dijo que espera que con estos cambios espera que “se recomponga cuanto antes porque son muchas las cosas que han quedado pendientes del anterior concejal y que venían arrastrando desde hace años”.

Villero también se puso a disposición del equipo de Gobierno “para trabajar por la ciudad ya que es un momento de tener responsabilidad y de ir todos a una porque el estado de la ciudad no admite estar mucho más tiempo así”.

El PSOE ya mostró ayer su valoración en el que hizo saber sus dudas sobre los cambios en Adelante Cádiz.