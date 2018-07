EntrevistaMikel IzalMúsico"Firmamos un compromiso de amor eterno con esta ciudad"

Izal regresa hoy a un escenario que conocen bien, el del No Sin Música, para presentar Autoterapia, su último disco. Su vocalista Mikel Izal comenta sus impresiones ante la cita gaditana.

-Es la tercera vez que participan en el festival. ¿Qué recuerda de otras ocasiones?

-Hemos tenido la suerte de participar dos veces antes y vivir su crecimiento a la vez que vivíamos el nuestro propio. Ya estuvimos cuando se celebraba en el colegio San Felipe Neri, después en su salto al Puerto de Cádiz donde vivimos uno de los conciertos más especiales en aquellos tiempos para nosotros y firmamos un compromiso de amor eterno con la ciudad. Ahora volvemos para disfrutar a tope tanto del festival como de esta tierra.

-¿Qué traen este 2018 ?

-Vamos presentando gran parte del nuevo disco, apoyándonos en un diseño escenográfico que hemos planteado y construido para apoyar el concepto del nuevo álbum. Estamos satisfechos por cómo está impactando en el público que nos ha visto en los primeros festivales y tenemos ganas de que los gaditanos lo disfruten.

-¿Lo mejor de actuar compartiendo cartel?

-Es mucho más divertido. Es genial cruzarte con artistas que admiras entre los camerinos y saludar a aquellos que se han convertido en amigos. Brindar una noche de verano con gente a la que aprecias es maravilloso.

-Es complicado comprimir en una única actuación el repertorio de casi una década. ¿Qué eligen y descartan mostrar?

-Para esta gira de festivales somos conscientes de que el público en general espera escuchar las canciones que ellos mismos han convertido en himnos. Intentamos que no se nos quede en el tintero ninguno de esos temas de discos anteriores, que la gente suele vivir con más intensidad. A ellos sumamos varios del nuevo álbum y estamos impresionados de cómo la gente los ha hecho suyos desde el primer momento. Autoterapia es el que más y más rápido ha impactado.

-Está usted también presentando su novela Pescar en las nubes. ¿Existe en su diccionario la palabra "vacaciones"?

-Desde que me dedico a lo que me gusta, a lo que me apasiona, a lo que me sale de dentro, se puede decir que para mí cada día son vacaciones. Muy activas, eso sí.

-¿Son procesos distintos?

-Son completamente diferentes. Así como en las canciones trato cada temática de una forma muy metafórica, apoyándome mucho en imágenes abstractas, en el proceso de la novela puedo entrar al detalle, a la literalidad, a la creación de unos personajes y de unas situaciones que me permiten desmenuzar al detalle cada aspecto de la historia.

-La música ¿es Autoterapia?

-Componer un nuevo tema que me emocione es el momento más feliz para mí. Esa sensación de haber creado algo que no sabes muy bien de dónde viene pero que te eriza la piel es increíble.

-¿Qué tema de este álbum le remueve más por dentro?

-Todos me emocionan, de una forma u otra todos tocan alguna cuerda, todos me hacen vibrar en primera persona del singular.

-¿Por qué hay que disfrutar en vivo de Izal?

-Porque un disco nunca podrá competir con un directo. La energía que se genera entre el público y el grupo, la presión en el pecho de los graves, las melodías que dibujan los agudos y silban en el aire, las imperfecciones provocadas por la intensidad... Todo eso hay que sentirlo en directo, en el escenario.