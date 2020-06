Desescalada en Cádiz: Kichi pide que se permitan los desplazamientos entre provincias a partir del lunes

El alcalde de Cádiz, José María González kichi, se ha sumado este jueves a las voces que reivindican que a partir del lunes se autoricen los desplazamientos entre las provincias que comiencen la Fase 3 de la desescalada. "Si Cádiz y otras provincias tienen todos los avales sanitarios para permitir el flujo de personas en la fase 3, no tiene ningún sentido que se restrinja de esa posibilidad a las personas, con todos los perjuicios económicos y sociales que ello conlleva", ha reclamado Kichi.

De hecho, el alcalde ha atacado a la Junta por lo que considera una "desastrosa gestión de la crisis del coronavirus que está llevando a cabo, improvisando y con luchas internas entre el Partido Popular y Ciudadanos". "La Junta lleva pidiendo las competencias al Gobierno Central desde que comenzó el Estado de Alarma, hablando de improvisación desde el primer día. Y ahora, cuando les dan las competencias, no saben qué hacer, discuten entre ellos, no siguen criterios y tienen a Cádiz y el resto de provincias como rehenes de sus disputas internas”, ha argumentado González, que incluso ha salido en defensa de la gestión del Gobierno central. "Cuando la responsabilidad era del Gobierno central, no paraban de exigir más e ir más rápido que nadie. Pero ahora que es cosa de ellos echan el freno y paralizan la toma de decisiones con todo lo que conlleva para Cádiz y el resto de Andalucía esta paralización”, ha afirmado al respecto.

El alcalde ha recordado "las críticas y denuncias que ha recibido la Junta por no dotar al personal sanitario de material de protección, además de por dejar a los niños y niñas sin la continuidad alimentaria ante la emergencia social por el coronavirus y por profundizar en la brecha digital desatendiendo al alumnado sin medios electrónicos ni tecnológico" para concluir insistiendo en la "desastrosa gestión" de la crisis que está llevando a cabo el gobierno de Juanma Moreno.