David de la Cruz califica de "irresponsabilidad" que el PP niegue el problema de las viviendas turísticas en Cádiz

El candidato de Adelante Cádiz a la Alcaldía de Cádiz, David de la Cruz, ha calificado de "irresponsabilidad" que Bruno García y el PP "nieguen el problema que ha supuesto para tantos vecinos y vecinas la proliferación de viviendas turísticas sin control", al tiempo que ha reclamado al Gobierno más leyes que protejan el derecho a la vivienda y que regulen los precios de los alquileres y las hipotecas.

De la Cruz ha lamentado las declaraciones del candidato del PP abogando por una revisión de la Ordenanza reguladora de las viviendas turísticas puesta en marcha por el gobierno municipal de Adelante Cádiz para "proteger a las familias y el derecho al hogar de las gaditanas y gaditanos". Y es que, en su opinión, "el PP se echa a temblar cuando se habla de cualquier medida que regule el mercado".

Por su parte, Adelante Cádiz reclama más leyes que protejan el acceso a la vivienda y que regulen unos precios que se han disparado en Cádiz, "pero sobre todo en ciudades donde gobierna el PP como Málaga o Madrid, donde no existe ningún escudo frente a la especulación", ha apostillado De la Cruz.

Asimismo, también ha reclamado al PSOE que "priorice de una vez la vivienda como derecho y no como libre mercado", porque "no basta con regular las viviendas turísticas como hemos hecho desde el Ayuntamiento, sino que hay que ponerle tope a las hipotecas que ahogan a tantas familias, al precio de unos alquileres que se disparan, al techo de una compra que no tiene límites y que convierte un ‘pisito’ en un artículo de lujo".

Finalmente, ha subrayado el compromiso de Adelante Cádiz por regular "un derecho fundamental para vivir" como es la vivienda y, al mismo tiempo, seguir fomentando la vivienda "pública, accesible, digna y protegida".