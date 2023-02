El Corte Inglés de Cádiz crece con nuevas marcas de moda para hombre y mujer

El centro comercial de El Corte Inglés en Cádiz sigue incrementando el número de marcas, nacionales e internacionales, en las plantas de moda para mujer y hombre y en la de complementos. Junto a ocio, informática y decoración, el complejo supera ya el millar de firmas.

La llegada de estas firmas, a través de 'corners' situados en el complejo gaditano, supone un espaldarazo para el centro de la avenida de Las Cortes, pues algunas de ellas están ubicados en un número muy limitadas de tiendas de El Corte Inglés en toda España. Son firmas, además, ya están marcando tendencia en el sector textil nacional.

Entre estas nuevas marcas se encuentran Makarthy, Harper& Neyer, Lola Casademunt, Potro, Blue Banana, Superdry, Dickies, The Are, J. Simorra, Klasics, Sukana, Chika 10, Pepe Jeans, Guess, New Balanca, Joe & Mr. Joe y Jack & Jones.

En el área de Complementos el centro gaditano ha incluido las marcas Scalpers, Lola Casademunt, I love Moschino, Lauren, Latouche, LT, Lee Cooper, El Caballo, El Potro, Volum, Kbas, Barbour, Lolita, Pieces, Isotoner y Fun & Basic.