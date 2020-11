La primera oleada del coronavirus dejó prácticamente cao a los gimnasios. El confinamiento los congeló al igual que al resto del país, pero la desescalada les resultó especilamente complicada.

El reset de los sectores considerados como no esenciales no les acompañó. Muchos clientes empezaron a darse de baja y nunca volvieron durante la desescalada. Y ahora, que lograron despegar de nuevo, con un desembolso brutal en material higiénico y protocolos, les llega un recorte de horarios que podría significar el finiquito para muchos de estos centros deportivos. Lo que consigan salir de ésta demostrarán tener mucho músculo.

Manuel Arjones, que fuera durante un tiempo uno de los monitores más populares en el gimnasio Anytime Fitness de Cádiz, se muestra indignado por el hecho de que no se considere a los gimnasios un sector de primera necesidad “cuando está comprobado que el ejercicio y la actividad física es una defensa contra el Covid”.

Arjones, que en la actualidad es director de un Anytime Fitness de Huelva, recuerda que la gimnasia supone igualmente una mejora tanto en las enfermedades congénitas como en problemas cardiovasculares de cualquier tipo o cualquier otra incidencia a nivel hormonal, vascular.

El 80% de los clientes de los gimnasios acude a los centros a partir de las seis de la tarde

“Sin embargo nos encontramos con la disparidad de que consideran a los estancos como servicios esenciales. Fumar no mata pero hacer ejercicio nos contagia el Covid”, comenta indignado Manuel Arjones, que recuerda que la inicidencia de los gimnasios ante la pandemia ha sido de un 0,28%, “un porcentaje auténticamente mínimo. Y además habría que ver qué tipología de clubes o gimnasios han tenido que cerrar por tener contagios”.

Anytime Fitness, que se caracteriza por estar abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, se ha visto seriamente dañada por las medidas impuestas por la Junta de Andalucía que les obliga a no poder abrir antes de las siete de la mañana y a cerrar a las seis de la tarde.

“A pesar de ello, seguiremos dando el ciento por ciento tanto por parte de nuestros equipos, como por parte de los entrenadores o del club manager, sin dejar de lado nunca jamás la limpieza extrema de utensilios e instalaciones para que nuestros usuarios se sientan cómodos”.

Este directivo de este gimnasio ubicado en el barrio de Astilleros de Cádiz asegura que “todos nuestros clubes cumplen las normas de seguridad, normas de protección anti covid, normas de limpieza y desinfeccíón, así como la vigilancia del mantenimiento de las distancias, los aforos permitidos, el uso de hidrogeles durante el entrenamiento, el uso obligatorio de toallas y, como no podía ser de otra manera, de las consabidas mascarillas. Siempre estamos encima de nuestos clientes recordándoles cuáles son las medidas de seguridad, unas medidas que nos benefician a todos y que demuestran que, entre todos, saldremos de ésta, tarde o temprano”.

Manuel Arjones aprovecha la ocasión para mostrar su apoyo, tanto a modo personal como el de la empresa que él representa, al resto de centros deportivos de la provincia de Cádiz “que se encuentran en nuestra misma situación ya que a día de hoy creo que debemos estar más unidos que nunca”.

Algo más apocalíptico se mostraba Kraus de la Herrán, propietario del gimnasio Quintavenida Boutique Fitness Cádiz, ubicado en la esquina de la calle Jimena de la Frontera con Gibraltar. Este empresario calcula que el 80% de sus socios acuden al gimnasio entre las seis de la tarde y la hora de cierrre habitual. Eso quiere decir que su negocio tiembla tras las medidas impuestas por la Administración andaluza.

Pero él se muestra dispuesto a luchar a pesar de los obstáculos. Pero reconoce que esto es una especie de cadena en la que el socio sale habitualmente de trabajar entre las cinco y las seis de la tarde, que es cuando está ya algo más tranquilo, de manera que ya no pueden acudir a hacer sus ejercicios. “No tienen tiempo material”.

Kraus de la Herrán ha optado por la reinvención, al igual que han hecho otros muchos negocios, y ha optado por abrir también los sábados y los domingos.

Hasta antes de la aplicación de las nuevas medidas de la Junta, el Quintavenida Boutique Fitness Cádiz sólo abría los sábados por la mañana para aquellos socios que querían acercarse a sus instalaciones para hacer uso de sus utensilios deportivos. Ahora, puestos a fortalecer la musculatura de su negocio, De la Herrán ha optado por abrir sus puertas todo el fin de semana, durante el horario permitido, con la peculiaridad de que ahora sí incluye actividades colectivas, que son las más demandadas por los clientes.

Y este empresario recuerda que sus instalaciones cuentan con cuatro salidas al exterior, de manera que el aire que corre en el interior de las salas es “aire natural”, asevera Kraus de la Herrán.

Este gimnasio lleva poco más de un año abierto en Cádiz, de manera que el Covid no les ha dejado apenas respirar. “Cuando llegamos hiciemos un desembolso de 15.000 euros para un sistema de extracción y de climatología”.

No corren buenos tiempos para nadie y este empresario no esconde que muchos de sus clientes se han dado de baja de manera temporal,. “Y lo peor es que no sabemos lo que aún nos queda por llegar de aquí a diciembre. Ya hemos notado una bajada de socios pero con las medidas que estamos llevando a cabo confiamos en que el negocio aguante. Nunca contemplamos la opción de cerrar.

“Al final son medidas que no se entienden. Parece que los políticos olvidan que aquí viene gente a sanar de muchas depresiones, de patologías tras una intervención quirúrgica, para la rehabilitación después de algún tipo de lesión o simplemente para liberarse del estrés. La gente necesita salirse del ritmo diario y el gimnasio es un buen medicamento para esta rutina tan alocada, por lo que tendrían que considerar este sector como un servicio esencial”.