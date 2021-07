Ciudadanos pedirá en el Pleno municipal que se negocie la peatonalización de Marianista Cubillo

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz defenderá en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el viernes 30 de julio, una moción para instar al equipo de gobierno a que negocie con la AVV San José Playa una solución a su proyecto de peatonalización de las calles Marianista Cubillo y Callejón del Blanco, estudiando así la viabilidad de las diferentes propuestas alternativas elaboradas por esta entidad vecinal ante los perjuicios que ocasionarían al vecindario la idea que quiere poner en marcha la Delegación Municipal de Movilidad, con su concejal Martín Vila a la cabeza. La concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha manifestado que "no entendemos que en el proceso participativo que se abrió a los alumnos del IES Drago no se tuviera en cuenta la opinión de los vecinos de la zona, que son los que van a tener que soportar las incomodidades de una medida con la que no están de acuerdo".

Ante esto, Fidalgo ha señalado que "este tipo de decisiones se deben tomar con el consenso más amplio y no con el ordeno y mando con el que está acostumbrado a actuar el señor Martín Vila, con el beneplácito del alcalde, para imponer su modelo de ciudad, que está provocando enormes molestias en los barrios sin que nadie se haya preocupado de las necesidades reales de sus vecinos". La concejala ha remarcado que "los propios vecinos han detectado una serie de problemas y dificultades que provocarán esta peatonalización. Sin embargo, el Ayuntamiento parece que no quiere escuchar a los vecinos, a pesar de que ellos aportan propuestas que son totalmente viables y consensuadas, por lo que deberían ser negociadas para la mejora del entorno de Marianista Cubillo".

Así, en la moción se recogen las ideas alternativas que los representantes de la AVV San José Playa ya le han hecho llegar al concejal de Movilidad, Martín Vila, y que han sido rechazadas por el equipo de gobierno. Entre ellas se encuentran la ampliación de la acera colindante al IES Drago, la realización de cortes puntuales del tráfico en las horas de entrada y salida del IES Drago, la limitación de la velocidad en el entorno del instituto con la instalación de badenes, dejar la calle Marianista Cubillo con un solo carril de circulación y que no se peatonalice la calle Callejón del Blanco. "Son propuestas realizables y que compaginarían tanto la mejora de la seguridad del entorno del IES Drago como la mejora de la calidad de vida de los vecinos de esta zona de la ciudad. Por ello, no entendemos la cerrazón del señor Vila de mantener un proyecto que no gusta a los vecinos que lo van a tener que sufrir a diario", ha afirmado Fidalgo.

La edil ha asegurado que "es inadmisible que los vecinos se hayan enterado por la prensa de un cambio que va a ser muy importante para sus vidas, por lo que el señor Vila aún está a tiempo de arreglar el estropicio que quiere crear teniendo en cuenta las ideas que se le ofrecen desde la AVV San José Playa, que conoce perfectamente su entorno y sabe las medidas que podrían beneficiarles en su día a día, en vez de perjudicarles". Por último, Fidalgo ha remarcado "desde Ciudadanos apoyamos no solo la movilidad sostenible, sino un plan de movilidad integral de toda la ciudad consensuado con la ciudadanía que proporcione alternativas eficientes y eficaces. Con ello, se ofrecería a la ciudadanía gaditana una movilidad sostenible con un transporte urbano eficiente adaptado a los cambios de la ciudad, servicios de alquiler de bicicletas y VMP o bolsas de aparcamientos gratis con lanzaderas".