El Carnaval Chiquito se agiganta

Lo que empezó casi como una gamberrada irreverente para comerle otro domingo a Doña Cuaresma va camino de convertirse en otro día grande del Carnaval de Cádiz. El diminutivo con que se intentaba explicar el talante casi doméstico del jolgorio se ha quedado ya muy corto. En ocasiones se ha aprovechado como desahogo ante una semana grande lluviosa. Pero hoy no hubo otra excusa que las ganas de cachondeo y de oír coplas. Ya sé, ya, hay gente muy jartible. No sé como pueden, porque seguramente también los haya que si oyen un cuplé más vomitarán por las orejas a ritmo de bombo y caja, pero el caso es que el Carnaval Chiquito ha traspasado fronteras y llegaron hasta la ciudad hasta excursiones ex profeso para disfrutarlo.

Desde poco después del mediodía la ciudad se puso de nuevo el disfraz y sonaron de nuevo los pasacalles, algunos tan intensos que más que alertar de su presencia casi pretenden declarar una guerra. Bom, bom, bom bom. En La Catedral se celebraba el Concurso de Presentaciones Holaquilloquepasa del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Por el escenario pasaron los coros ‘La nueva era’, ‘Gran Reserva’ y ‘Al Oeste de Cádiz’; las comparsas ‘Las envenenass’ y ‘Músicos sin fronteras’, y grupos de la cantera como ‘Los de la parrilla’, ‘Los de la La Caleta’ y ‘El Gran show’.

Por la calle Rosario, ambientada también, se podía ver a la chirigota de Germán García y Bocuñano ‘Las listas del SAS’, así como a la antología de Los Cruzados Mágicos, con Paco Rosado a la cabeza. Como siempre, un auténtico placer escuchar de nuevo coplas de algunas de las mejores chirigotas de la historia del Carnaval de Cádiz, con un talento descomunal en la confección de aquellos repertorios que se mantienen en la mente de todos los aficionados, como el popurrí de Los Cruzados, que lo llevan metido en esta antología.

En la plaza de las Flores, las concentraciones típicas. Grupos que han asistido al COAC se mezclaban con otros callejeros. En el monumento a Moret, uno de sus lugares preferidos, se podía ver a la chirigota de Juan Carlos Aragón 'Er Chele Vara', que congregó a mucho público para oír su magnífico repertorio.

Excursiones de diferentes provincias andaluzas llegaron hasta la ciudad

En la trasera del Mercado tenía lugar la decimoprimera edición del Carnaval Chiquito de Mujeres que organiza cada año Izquierda Unida. Durante toda la tarde fueron actuando grupos como ‘Las femme fatale, de bar en peor (Cadiwoman)’, ‘¡A liarla!’, el romancero ‘La indecisa’, el romancero ‘Dos mujeres en pelotas’, el romancero ‘Alquiler Vacacional’, el romancero ‘Los hombres del millonario’, ‘Astartoto en Carnaval’, ‘Las levantadoras de pesas’, la comparsa ‘Déjate de milongas’, ‘Cadition Tour’ o la chirigota ‘Comando Radikal de las Princesas’.

Por la Torre Tavira, la escalera de Correos, Sagasta y alrededores de San Lorenzo, Pelota, Compañía, los alrededores de Candelaria, la plaza de la Cruz Verde, Hospital de Mujeres se dejaron ver decenas de grupos. Algunos llegados desde fuera, como el cuarteto de Córdoba ‘Aquí ya está to inventao’, o grupos de Alcalá de Guadaíra, que no dudaron en viajar nuevamente hasta Cádiz para regalar a los miles de ávidos aficionados más coplas. Y es que a jartibles, no nos gana nadie.