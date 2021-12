Campanadas de cuatro estrellas

La pandemia sigue golpeando y sus cepas rebautizándose pero la vida y el calendario siguen su curso a pesar de los obstáculos. Muchos se estremecen con cada nuevo dato y otros se atreven a vaticinar que tendremos que aprender a vivir con el Covid entre nosotros al igual que se hace con la gripe, salvando las distancias.

Y como la incertidumbre reina en esta nueva normalidad que, por cierto, ya dejó de ser nueva hace mucho tiempo, nadie frena las fechas y, en días, llega la Navidad al igual que llegará ese 31 de diciembre en el que despediremos el año, de nuevo, con ganas de pasar página y con deseos de que el 22 traiga consigo buenos titulares.

Mientras tanto, el miedo a los contagios está provocando un sin fin de cancelaciones de comidas y cenas navideñas en las que amigos que realmente se ven casi todos los días no perdonan el brindis y las felicitaciones. Y las campanadas que despedirán el año y que darán la bienvenida al nuevo siguen ahí, mientras que el Covid no diga lo contrario.

Casi todos los hoteles suelen ofrecer paquetes de dos o tres noches incluyendo el cotillón

Y con ello, las reuniones familiares que se celebrarán con el máximo respeto a los condicionantes que han llegado de la mano del coronavirus y eligiendo la manera de poder estar juntos pero no tan revueltos como para abrirle la puerta a los contagios. Así, muchos gaditanos seguirán optando por la quedada en casa de cualquiera de los miembros de la familia. Pero son muchos, posiblemente más de los que pensamos, que, por razones varias tales como la de no tener que elegir a una víctima, que sería la que tendría que tragarse toda la organización del evento navideño o bien del cotillón de Fin de Año, optan por reservar habitación en un hotel con alojamiento y celebración incluida.

Este tipo de fiestones no están disponibles en todos los establecimientos hoteleros. Unos, como el Hotel Spa Cádiz Plaza le dicen no a las celebraciones por no contar entre sus instalaciones con salones adecuados para ello o con restaurante, a pesar del encanto que desprende este establecimiento así como la familia que lo gestiona, o el Hotel Playa Victoria que, desde su Dirección, confirman que no han organizado ningún tipo de cena o almuerzo de Nochebuena, Navidad o Fin de Año. Pero otros lo tienen todo perfectamente organizado para convertirse en el lugar en el que muchas parejas, grupos de amigos o familias al completo, pasarán una jornada lo más familiar e inolvidable posible olvidándose de obligaciones como las de partir el embutido, preparar los entrantes u organizar un buen postre a gusto de todos los comensales.

En Cádiz, este periódico ha contactado con Álvaro Gutiérrez, gerente del Hotel Senator Cádiz Spa, que cuenta que no tienen nada planeado para la Nochebuena pero sí para la Nochevieja y para la Navidad.

En los días cercanos al 24 y 25 de diciembre se centran más en este establecimiento hotelero en recibir a los visitantes, la gran mayoría de origen nacional, que se acercan a Cádiz a visitar la ciudad pero, sobre todo, a tomar contacto con familiares que sí viven en la Tacita.

El turismo que acude a Cádiz para pasar aquí sus navidades suele ser de origen nacional

En Navidad suelen cubrir un 50% de las reservas, “que no está mal después del lleno al cien por cien del puente de la Constitución y la Inmaculada”.

En la Nochevieja, a partir de las ocho de la tarde/noche tienen organizada una cena de gala para la que ataviados unos espacios especialmente pensados para la ocasión: “Tratamos de separar dos ambientes entre restaurantes y salones, al igual que hacemos durante las campanadas donde ponemos una gran pantalla en el patio del hotel, donde ponemos otra barra de bar para así separar un poco a los clientes y así mantener siempre las distancias”.

La fiesta sigue, pero siempre con la sombra de las precauciones y sin olvidar los datos con los que periódicos e informativos nos sorprenden cada mañana.

En el Senator de Cádiz tampoco faltará el cotillón para después de las tradicionales campanadas. Con todo ello, Álvaro Gutiérrez cuenta que se ha vendido un pack completo, de manera que todo el que acuda al cotillón está alojado en el hotel.

De momento tienen todas las plazas ocupadas para este 31, tal y como hacen en todos los destinos de su cadena hotelera que se mantienen durante todo el año abierto, “aunque tengo que confesar que Cádiz es uno de los lugares en los que antes se agotan las reservas”.

En cuanto al público que opta por dejar de lado los domicilios particulares para optar por celebrarlo en un hotel, el director de este alojamiento afirma que cuentan con muchos clientes repetidores, es decir que llevan años tomando al Senator, de cuatro estrellas, como cuartel general para este tipo de celebraciones.

Tienen casi todas sus 90 habitaciones reservadas pero el cupo de la celebración de Fin de Año sí está ya al completo.

Suelen ser, según Gutiérrez, clientes nacionales fundamentalmente aunque nunca falta la parejita o la familia extranjera. Y salvo un par de grupos son casi todos parejas de mediana edad. El gaditano, según el responsable de este hotel, suele preguntar si permiten la entrada sólo al cotillón sin necesidad de alojarse pero está claro que el objetivo de este tipo de celebraciones no es reconvertir el alojamiento en sala de fiestas sino ofrecer a sus clientes un servicio especial con motivo de estas fechas.

Para Año nuevo lo que hacen es una prolongar los horarios, de manera que ningún cliente tenga que pegarse el madrugón después de una noche de desparrame.

Algo más lejos de la capital está el Fairplay Golf & Spa Resort. de Benalup en el que ya tienen cerrados todos sus planes con vista a las celebraciones navideñas.

Su adjunta a la Dirección es Claudia Pascual y cuenta que arrancan el 24 de diciembre con una cena de Nochebuena cuyos postres llegarán amenizados con la música de un grupo de música muy ochentero llamado Superagente 86. Ya en Navidad se ha organizado en este hotel una comida más especial de lo habitual en la que los clientes alojados pueden disfrutar de un almuerzo navideño.

Según Claudia Pascual, ya el 31 de diciembre se celebra una cena de gala que consta de cóctel, una cena especial que contará con la actuación en directo de José Galán, reciente ganador del concurso televisivo Tierras de Talentos de Canal Sur. Luego no faltará la fiesta con un famoso disc-jockey llegado desde Sevilla.

Ya para el día siguiente, un brunch dará los buenos días a los clientes: “Es algo así como entre un desayuno y un almuerzo para que la gente pueda descansar un poco más después de una noche de diversión”.

Los menús son elegidos con esmero para ofrecer siempre un producto especial y realizado con esmero. En Fin de Año, por ejemplo, ofrecerán primero un cóctel de bienvenida a la celebración que se llevará a cabo en el lobby del hotel. Luego se pasará al salón donde ofrecerán un Caldito de la Abuela, ensalada de langostinos, mango y aguacates, solomillo de ternera aderezada con hierbas aromáticas, además de unos postres que tratan de superar la excelencia que siempre se ofrece en este hotel de la provincia de Cádiz.

En cuanto al perfil de sus clientes en estas fechas, afirma Claudia Pascual que son grupos de amigos o familias que suelen repetir y que se suelen quedar desde la Nochebuena hasta el Año Nuevo. Suelen ser gente de mediana edad y casi todos de origen nacional aunque cuentan también con la presencia de familias extranjeras, que son los que también tienen este alojamiento entre sus preferidos, no sólo por sus instalaciones sino también por los distintos campos de golf con los que cuenta el complejo ubicado en Benalup.

Cabe recordar que el Fairplay Golf & Spa Resort es uno de los pocos hoteles que no cierran a lo largo del año, siempre con el permiso del Covid. A pesar de ello, este año –avisa Claudia Pascual– clausurarán el alojamiento entre el 3 y el 31 de enero para obras de mejora en uno de los varios restaurantes con los que cuenta este complejo hotelero.

Otro de los cuatro estrellas de Cádiz que tienen ya también todo organizado con vistas a las cercanas fiesta navideñas es el Parador Hotel Atlántico de Cádiz. Según cuenta su director, Eduardo Oriola, Paradores siempre cuentan con distintos programas de cara a la Navidad. Cuentan con paquetes que engloban la Nochebuena y, por otra parte, otros que ya incluyen las celebraciones de cara a la despedida del año.

En Nochebuena están ya hablando del 60% de ocupación y se hará una cena especial “bien elaborada y bien preparada” que irá unido a una estancia en habitación y un desayuno buffet a la mañana siguiente.

Más especial es lo que organizan para Fin de Año. Este año es un programa de tres noches, las del 30 y 31 de diciembre y 1 de enero. Estas celebraciones suelen venir acompañadas de otras múltiples actividades como visitas a bodegas. “Pero este año, dadas las circunstancias, hemos preparado un amplio menús de visitas a localizaciones dentro de la capital para evitar desplazamientos de grandes grupos y así aumentar la seguridad de los clientes que opten por alojarse en nuestro establecimiento”.

Ya dentro del hotel suelen organizar, por ejemplo, una cena con una chirigota o con una zambomba jerezana para amenizar la estancia.

El 31, el protagonismo se lo lleva la cena del Fin de Año con el cotillón “y ya con las condiciones que nos vaya permitiendo el Covid. Ahora mismo se nos permite todo pero no sabemos qué novedades podremos tener de aquí a que llegue el Fin de Año. Sobre la marcha vamos planeando y esperando noticias”.

En Fin de Año tienen ya un casi completo y afirma Oriola que funciona mejor que la Nochebuena.

Al igual que en los últimos años no están admitiendo la entrada en los cotillones a personas que no estén alojadas en el Hotel Atlántico para que los clientes puedan sentirse muchos más seguros.

En estas fechas, el perfil de su clientela sigue siendo, por culpa de la pandemia, clientes puramente nacionales, “a pesar de que siempre contamos con alguna mesa con algún cliente extranjero que opta por confiar en nosotros estos días tan especiales”. Suelen muchas personas que se desplazan desde otras localidades de Andalucía como Sevilla o Málaga o incluso desde Madrid. “Hay gente que en Navidad prefieren salir y visitar a sus familiares. Cada vez son menos las que se quedan en sus casas y prefieren celebrarlo fuera. Suelen ser grupos de seis u ocho personas pero siguen siendo, sobre todo, parejas”.