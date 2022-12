Cádiz estaría "más que dispuesta" a acoger el Congreso Internacional de la Lengua de 2023

La apuesta de Cádiz por el Congreso Internacional de la Lengua Española no puede ser más firme. Así, la ciudad, una bien posicionada candidata para acoger la cita de 2025, "no tendría problemas", incluso, para abrazar la próxima celebración del evento, como cuenta la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Lola Cazalilla, si se alargara la situación de inestabilidad política en Perú, país al que pertenece Arequipa, sede del simposio de marzo de 2023.

Así, hay que recordar que el pasado 7 de diciembre el presidente del país, Pedro Castillo, disolvió el Congreso y nombró un Gobierno de excepción cuando se enfrentaba a la votación de una tercera moción de censura. Una maniobra que el Tribunal Constitucional de su país calificó como golpe de Estado por lo que el presidente ha sido destituido y detenido.

"Nosotros de manera oficial no sabemos nada y de todo corazón esperamos que se resuelva la situación política en Perú, no sólo por el Congreso, obviamente, sino por lo que está suponiendo para el país. Desde luego, esta no es una buena noticia en ningún sentido y confiamos en que se pueda reestablecer la estabilidad del país peruano. Ahora bien, si desde el instituto Cervantes, la RAE y la Asale (Asociación de Academias de la Lengua Española) entienden que estos hechos suponen una dificultad para organizar el Congreso en Arequipa pues Cádiz estaría más que dispuesta a acogerlo", explica la edil.

Con todo, Cazalilla reconoce que sería "un hecho insólito" tener que poner en pie la logística de un evento de esta magnitud "en un tiempo récord". Así, aunque sabe que acoger el Congreso de 2023 "no sería lo ideal", la concejala "casi que podría garantizar" un éxito en la organización siempre que se cuente "con el apoyo del resto de administraciones que en su momento se adhirieron a la iniciativa". "Evidentemente se crearía un comité de urgencia donde estarían representadas el resto de administraciones para crear sinergias para poder sacar el evento adelante", idea la titular gaditana de Cultura y Fiestas.

Además, la edil reconoce que si, finalmente, recibieran la llamada de los organizadores para acoger una cita que se celebra en tres meses, desde el Ayuntamiento no irían "a ciegas del todo" puesto que ya han sondeado las cuestiones de espacio. "De espacio, por un lado, en el sentido de espacios donde celebrar las actividades, y por otro, espacio para acoger a los congresistas que, como sabéis, el Congreso Internacional de la Lengua moviliza a una cantidad ingente de académicos y de ponentes. Y sí podemos decir que tendríamos disponibles tanto unos espacios como otros", adelanta.

Cazalilla baraja -"esto lo supongo, porque quiénes lo deciden son los organizadores"- que, en el caso de acoger el próximo Congreso de la Lengua, el evento se celebraría en las mismas fechas previstas para Arequipa, entre el 27 y el 30 de marzo, y con el mismo programa de actividades y el mismo lema, Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro. "Efectivamente, todo quedaría un poco descontextualizado y se perdería identidad porque los académicos y el Instituto Cervantes trabajan en cada congreso con un lema que esté relacionado con el entorno donde se va a celebrar, pero entiendo que organizar una nueva programación en tres meses es algo poco probable".

De esta forma, con "una programación dada por los organizadores" y los espacios sondeados, lo que sí tendría que trabajar el Ayuntamiento de Cádiz es en la programación paralela que busca implicar a toda la ciudadanía durante los días de la celebración del Congreso. "Sí, es algo que hemos dicho muchas veces y a lo que, por supuesto, no renunciaríamos, por lo que nos pondríamos a trabajar muy duro en conjunto con otras administraciones, como hemos comentando, y priorizando mucho estas actividades. Lo que sí estamos seguros es que la ciudad se volcaría", se lanza Cazalilla.

Eso sí, como la propia concejala reconoce, la posibilidad de asumir el Congreso de la Lengua en 2023 dejaría unos "intensos primeros tres o cuatro meses del año" en la ciudad que saldría del Concurso Oficial de Agrupaciones y los propios fastos carnavaleros, para meterse en recibir al Congreso de la Lengua para, apenas un día después, celebrar el Viernes de Dolores (31 de marzo) que dejaría paso a la Semana Santa (el 2 de abril de 2023 es Domingo de Ramos) para rematar el mes de abril con la celebración de la gala de entrega los Premios Max en el Gran Teatro Falla.

"Así es, y por ahí en medio, también tendríamos las inauguraciones del Teatro del Parque y del Museo del Carnaval, previstos para esas fechas... Y no es que se haya dejado todo para el mismo momento sino que a veces toca recoger todo lo que se ha ido sembrando a lo largo del tiempo. Y ahora toca recoger estos frutos", defiende la servidora pública que confía "plenamente" en "los recursos humanos y espaciales" de esta ciudad para hacer frente a estos eventos.

De todas formas, Lola Cazalilla defiende que "lo que no queremos es aprovecharnos de esta situación internacional" para quedarse con el Congreso de la Lengua. "Ante todo apoyamos la solidaridad de los pueblos y yo, a nivel personal y por el tema de la pandemia, sé mejor que nadie lo que duele suspender o atrasar actividades por las que has trabajado muchísimo. Arequipa, al igual que Cádiz, ha trabajado muchísimo y necesita muchísimo este Congreso que, recordemos, ya también se atrasó por la covid, con lo que deseamos que sean ellos los que celebren el Congreso Internacional de la Lengua Española en 2023 y que sea allí mismo, en Arequipa, donde escuchemos el nombre de Cádiz para acoger el Congreso de 2025. Pero si me preguntas si estamos dispuestos para este año que entra, no te voy negar que sí, que aquí encontrarán toda nuestra disposición porque Cádiz está preparada".

"Pero, insisto, no es el planteamiento ideal porque a nosotros nos gusta mucho la idea de tener más tiempo para seguir celebrando actividades en apoyo a la candidatura de Cádiz al Congreso de 2025 pero también hemos pensando que, en el caso de celebrarlo en 2023, nosotros seguiríamos después desarrollando actividades en el tiempo por esta situación de excepcionalidad", reflexiona Cazalilla.