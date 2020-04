Las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar denuncian "el lamentable retraso que se viene produciendo en la realización de pruebas, en concreto los estudios serológicos o de anticuerpos, a los profesionales que usaron durante varias semanas las mascarillas retiradas por el Ministerio".

Estos sindicatos recuerdan que según anunció el propio SAS en su día, las pruebas que se decidieron realizar a este personal (y que empezaron a practicarse el viernes 17 de abril por la tarde) consistían tanto en PCR (para detectar presencia virus en fosas nasales y faringe) como en serología (para detectar anticuerpos en sangre). "Dado el tiempo transcurrido desde que se comenzaron a usar las mascarillas defectuosas (dos o tres semanas en esa fecha), la realización simultánea de ambas pruebas resulta imprescindible, ya que una PCR negativa, sobre todo en los estadios finales de la enfermedad o por tratarse de un falso negativo, no tiene por qué resultar concluyente. De hecho, ya en aquel primer fin de semana de pruebas (días 18 y 19 de abril) varios trabajadores fueron enviados a sus domicilios con indicación de aislamiento y posterior estudio al presentar PCR negativa, pero serología positiva", explican.

Desde Autonomía Obrera y CGT señalan que aunque los estudios de PCR ya se han realizado a casi todo el personal afectado (unos 600 trabajadores aproximadamente), "no ha ocurrido lo mismo con los estudios de serología, cuyos kits, cedidos por Atención Primaria al hospital en una cifra de 200 unidades, se agotaron el domingo 19 de abril, haciendo imposible continuar los estudios. No obstante, se siguieron tomando muestras al personal, que se congelaron hasta la llegada de nuevos kits de serología".

Afirman que el lunes 20 de abril, se informó a los sindicatos de que se habían solicitado nuevos kits a Sevilla y que la Dirección General Sanitaria había afirmado que llegarían a lo largo de esa semana al Hospital Puerta del Mar.

"Sin embargo, la semana del 20 al 26 de abril acaba de pasar en su totalidad y, aún a fecha de hoy, esas pruebas siguen sin llegar, por lo que sólo se han podido efectuar estudios serológicos a un tercio del personal afectado por las mascarillas retiradas: los 200 que se hicieron entre la tarde del 17 y el 19 de abril", indican.

Por todo ello, manifiestan que al menos, dos tercios del personal estudiado no dispone aún de una valoración concluyente sobre si ha contraído o no el virus y, por tanto, sobre si puede o no transmitirlo. Una situación que, a juicio de estos sindicatos, es "muy grave, ya que podría significar que, entre el personal al que no se le ha efectuado el estudio de anticuerpos y que continua trabajando, podrían existir trabajadores que, bien por presentar un falso negativo o bien por encontrarse en las fases finales de la enfermedad, podrían presentar aún capacidad de contagio".

Para Autonomía Obrera y CGT, esta "falta de reactivos para realizar pruebas actualmente imprescindibles constituye otro manifiesto ejemplo de la efectiva falta de recursos en materia preventiva que sufre nuestro centro, y viene a sumarse a la ya denunciada falta de medios de protección, como, por ejemplo, los monos de protección integrales, que, como se sabe, han quedado restringidos a áreas muy específicas del hospital: UCI y actuaciones donde se producen aerosoles; o como sucede con las prendas de protección alternativas entregadas al personal en lugar de los EPIs originales, que están sujetas constantemente a las donaciones externas, carecen de homologación en su gran mayoría y varían sensiblemente de unas unidades a otra e, incluso, de unas jornadas a otras, según existencias en almacén".

Desde las secciones sindicales de Autonomía Obreras y CGT consideran "lamentable" este "brutal retraso en la realización de las serologías inicialmente anunciadas para todo el personal afectado por el uso de mascarillas defectuosas"; y vuelven a denunciar "la insostenible falta de recursos que sufre el centro para poder proteger adecuadamente a los trabajadores, tanto en los procesos de atención a pacientes de Covid-19 como de los contagios que se puedan producir por el contacto diario entre trabajadores".

Por todo lo expuesto, ambas secciones sindicales vuelven a exigir la "dimisión inmediata" del gerente del hospital de Cádiz que "con sus decisiones, viene acreditando una y otra vez que su principal objetivo no es defender a todo el personal de nuestro hospital, sino, más bien, justificar y seguir a pies juntillas todas las directrices que en esta crisis viene emitiendo el actual gobierno de la Junta de Andalucía".