La Caballa vuelve 'a enterrar' el verano de Cádiz tras dos años de ausencia

A pesar de “los calentamientos de cabeza” y de “todo el trabajo” que supone organizar un evento abierto a la ciudadanía (cuanto más con viandas de balde de por medio), la directiva del Club Marítimo Gaditano La Caleta ya se ha puesto manos a la obra para recuperar la tradición de dar por finalizado el verano gaditano con el Entierro de la Caballa, una cita cuya última edición se celebró en 2019. Ya saben, la malage de la pandemia...

Pero este verano de 2022 no faltará en Cádiz ni el desfile de la gran caballa que será quemada en La Caleta, ni el reparto gratuito de su plato de fideos con caballa, ni su pregón, ni sus actuaciones en la tarde-noche del 27 de agosto, día escogido para conmemorar la XXXV edición del Entierro de la Caballa, según confirman el presidente de la entidad caletera, José Fernández Campos, junto a parte de su equipo, Miguel Gómez de la Calzada (vicepresidente primero), Juan Rojo Ruz (vicepresidente segundo) y Manuel Fernández Reyes (tesorero).

Así, explican, a partir de las 18.30 horas del 27 de agosto, la Caballa, realizada desde el Centro de Participación Activa La Caleta bajo la batuta de Ángel Gómez Grimaldi y Manuel Rodríguez Barquín, saldrá del Club para encarar un recorrido “que cambia un poquito este año con motivo de las obras que tenemos aquí arriba”, recuerdan.

Un particular desfile fúnebre donde, como cada año, un buen número de viudas y plañideras (“vienen gente de todos lados, de aquí de Cádiz, de Huelva, de Sevilla, hasta de Santoña vienen este año”) acompañarán a la obra efímera por su paseo por el centro de la ciudad que cogerá por Doctor Marañón, Barquillas de Lope, calle de la Rosa, Sagasta, Hospital de Mujeres, la plaza de la Libertad, Callejones, Cristo de la Misericordia, la calle de la Palma, San Félix, San Bernardo “y a su templo”, ríen los caleteros sobre el regreso de la Caballa a la playa donde será enterrada (quemada).

Algo más tarde, sobre las 22.00 horas, se prevé que comience el reparto de platos de caballas con fideos que se preparan en el Club Caleta para una estimación de “unas 3.000 personas”. “Normalmente hablamos de 500 o 600 kilos de pescado pero esto es impredecible porque no sabemos cuántas caballas habrá. Antes, eran caballas de aquí caleteras pero por la ley de Sanidad y eso pues se cambió y ahora se compran en la Lonja”, detalla Fernández Campos que asegura que desde el gran mercado de pescado de Cádiz, con los que ya se han puesto en contacto, les han advertido que “están llegando pocos barcos con caballas”. Con todo, desde la entidad confían en que haya suficiente material llegada la fecha “porque un año las trajimos de Alicante y ya no lo hacemos más, esas caballas se abrían y se deshacían, no valían, no son como las nuestras”, precisan.

Además de la dimensión gastronómica de la festividad, el Entierro de la Caballa cuenta con su pregón que, como estaba previsto en 2020, pronunciará Manolo Santander Grosso, Manolín Santander, un caletero de pro, carnavalero y gaditano muy ligado a la entidad marítima que estará apoyado por buena parte de las (muchas) agrupaciones en las que participa el autor del primer premio de chirigota del COAC de este año.

De hecho, ‘La misión (el evangelio según Santander)’ será uno de los grandes atractivos del plantel de actuaciones que también contará con la comparsa ‘La Predicadora’, la chirigota ‘Gente con chispa’ (la chirigota del Bizcocho, que cuenta con la música de Santander), la chirigota infantil ‘Los saltamontes saltarines de las cordilleras del Aculaero’ y la chirigota juvenil ‘This is Cádiz’, además de “con la chirigota de Los Molina”, según confirman los directivos del Club Caleta.

Hay que recordar que la conmemoración del Entierro de la Caballa está sostenida económicamente por el Ayuntamiento de Cádiz (con una aportación de 7.000 euros) y las colaboraciones del Centro de Participación Activa La Caleta, La Quilla, Eleká, Predisen, la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, Bar Tucho, Mariscos Ortiz, Mesón Criollo y Cruzcampo, que acompaña con su cervecita a los platos de fideos con caballa.