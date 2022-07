CCOO reprocha a Monte Mures que no se contratase a las informadoras de Turismo como a los trabajadores de Onda Cádiz

CCOO emitió ayer un comunicado en el que afirman sentirse "muy satisfechos" con la decisión del Ayuntamiento de Cádiz al aceptar la sentencia que lo condena por cesión ilegal de trabajadores de la productora que trabaja para Onda Cádiz y asumir a sus trabajadores en su plantilla.

Sin embargo, el sindicato reprocha a la presidenta de su consejo de administración, la concejala de Turismo, Comercio y Consumo, Montemayor Mures, que no se obrase igual con las trabajadoras de información de las Oficinas Municipales de Turismo, que también tenían sentencias judiciales a su favor.

Representantes de lCCOO, sindicato mayoritario en Onda Cádiz, se reunieron con la la presidenta del consejo de administración y con la directora-gerente de la televisión local para ser informados de los términos en que se ha expresado la sentencia del Juzgado de lo Social Número de 1 de Cádiz por la que se condena al Ayuntamiento de Cádiz a incorporar como fijos a la plantilla de 35 trabajadores de la productora Olvido Producciones SL dentro del organismo de radiotelevisión municipal de Onda Cádiz.

En dicha reunión se les informó asimismo de "las razones jurídicas por las que el Ayuntamiento, aun cuando no sea una sentencia firme, ha adoptado la decisión de no presentar recursos contra la misma", dicen desde el sindicato. "También se puso en conocimiento de CCOO las dificultades que tendrán lugar a la hora de implementar las categorías y pluses que perciben los trabajadores de la productora e integrar dichos conceptos dentro del Convenio regulador de Onda Cádiz, señalando la concejala y la directora-gerente la existencia de líneas rojas que no podrá sobrepasar el Ayuntamiento en las condiciones de incorporación de los trabajadores de la productora, fundamentalmente en el aspecto económico, al objeto de no poner en peligro la viabilidad económica de Onda Cádiz", añaden en el escrito.

Por parte CCOO, se interesó por "los criterios jurídicos manejados por el Ayuntamiento a la hora de no presentar recurso en una sentencia de primera instancia, no firme y, por el contrario, sí recurrir otras sentencias idénticas en las que el Ayuntamiento de Cádiz ha incurrido también en cesión ilegal de mano de obra en los términos previstos en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores". El sindicato denunció "el agravio comparativo que esa Corporación Municipal ha generado entre colectivos con iguales sentencias condenatorias por cesión ilegal de trabajadores".

CCOO recordó a la Concejala Montemayor Mures que "tan solo un par de años atrás se vivió una situación exactamente igual con las trabajadoras de las Oficinas de Turismo de nuestra ciudad (Paseo de Canalejas y Avenida) quienes, habiendo ganado dos demandas al Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores, no recibieron el mismo trato por parte del Consistorio, ni curiosamente, por parte de la propia Concejalía de Turismo".

"En este caso, se trataba de un colectivo de siete trabajadoras de Información turística -todas ellas mujeres-, frente a las cuales el Ayuntamiento negó su incorporación a la plantilla municipal, a pesar de contar, igualmente, con sentencias firmes amparadas por los Juzgados número 1 y número 2 de Cádiz, que al igual que en el proceso judicial de Onda Cádiz, se obligaba al Ayuntamiento a la incorporación inmediata de dichas trabajadoras", recuerdan desde el sindicato.

"Cabe añadir, además, que en ambos casos también fueron dictados sendos informes favorables por la Inspección provincial de Trabajo en los mismos términos de cesión ilegal de trabajadores, e incluso entonces se adoptó un acuerdo en Pleno Municipal para su municipalización", dicen en el comunicado.

"Por el contrario, la situación de estas mujeres trabajadoras de información turística se mantiene dilatada por el propio Ayuntamiento, al interponer recursos en contra, y que han alargado este proceso hasta la actualidad, quedando aún pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", lamentan.

"Para CCOO, ante resoluciones judiciales iguales, no cabe discriminación de trato alguno entre ambas plantillas. Si el Ayuntamiento de Cádiz reconoce unos derechos a unos, tiene el deber y la obligación moral, además de legal, de proceder de la misma manera en todos los casos, y no actuar discrecional y arbitrariamente", añaden.

"Por otro lado, si uno de los motivos para no recurrir la sentencia de Onda Cádiz, en palabras de la propia concejala de Turismo, era zanjar un modelo que no compartía el actual Equipo de Gobierno, este mismo modelo, es el que casualmente también, se da con las informadoras de Turismo", concluyen.