Bruno García pretende que el Teatro del Parque tenga programación el próximo verano

El alcalde de Cádiz, Bruno García, desea que el Teatro del Parque tenga programación durante los meses de verano del año 2024. Esta intención fue expresada ayer por el alcalde, a preguntas de los medios de comunicación, durante la presentación de la nueva programación de otoño del Gran Teatro Falla. El regidor gaditano condicionó su deseo a la finalización de unas obras eternas en un proyecto ya planteado por el gobierno de Teófila Martínez, bajo cuyo mandato se cerró el teatro, incluso antes de la celebración del Bicentenario de las Cortes.

"Nuestra voluntad -dijo García- es que haya programación en el teatro el año que viene. No será fácil. Las obras están al 70% de ejecución y resta la dotación de equipamiento. Pero el objetivo es que haya programación, vamos a intentarlo". Lo que no aclaró el alcalde es si este nuevo equipamiento escénico, cuando esté acabado y en funcionamiento, será incluido dentro de la red de los teatros municipales, junto al Falla, la Central Lechera y el Teatro del Títere: "Eso aún no lo hemos hablado".

Este teatro de verano, denominado Teatro Pemán hasta el cambio de denominación en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, fue escenario durante décadas de una nutrida programación de espectáculos en los que sobresalían los conciertos, como los históricos de Rocío Jurado o Joan Manuel Serrat entre otros grandes artistas. Y también el Festival de Folklore Ciudad de Cádiz, un fijo del verano gaditano que se celebraba en este teatro y que solía abrir la programación de cada año.

Desde que el teatro fue cerrado para reformarlo, esos conciertos se perdieron y tuvieron que ser repartidos por otros escenarios de la ciudad, ya fuera la playa, la plaza de la Catedral, el muelle, el Baluarte de la Candelaria o los castillos de Santa Catalina y San Sebastián, que se convirtieron en alternativa a la falta de un espacio adecuado para aprovechar el buen clima de las noches veraniegas de Cádiz.