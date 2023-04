El Ayuntamiento de Cádiz vuelve a retrasar la apertura del Teatro del Parque, el antiguo Pemán

La apertura del Teatro del Parque (tras eliminarse la denominación de José María Pemán) se le está atragantando al Ayuntamiento de Cádiz. Si el gobierno local planteaba, en julio de 2022, tener listo este equipamiento para este mes de abril de 2023, cuando se ha llegado a esta fecha no se ha terminado la obra civil del complejo cultural.

El Ayuntamiento ya no se atreve a aportar fechas para la conclusión de las obras, que encima tendrán continuidad con el tiempo que sea necesario para la instalación de todos los equipamientos que conforman el teatro (butacas, iluminación, equipos de sonido, aseos, bar, taquilla...).

Fuentes municipales indican que la obra civil está aún al 70% de ejecución, cuando hace menos de un año ya se anunciaba su “inminente terminación”. Según el Ayuntamiento “faltan sólo los trabajos de herrería y de vidrios”, se afirma ahora.

Justifica el gobierno municipal este enésimo retraso en los problemas que ha tenido la empresa constructora pues, como en buena parte del sector, se ha visto afectada tanto por la subida de costes de los materiales como, sobre todo, por la falta de una parte de éstos, que ha provocado retrasos en las entregas a veces de varias semanas.

Por si fuera poco, aún se está en el proceso de licitación del resto de los equipos, especialmente el millar (exactamente 1.123) de butacas que se van a instalar en el patio y en los laterales del renovado teatro.Aquí, si aún no se ha cerrado la licitación, también anda con retraso el Ayuntamiento, pues de lo dicho por el gobierno local hace meses en abril de 2023 iba a estar “todo” listo para la inauguración.

En todo caso, ahora no se plantea compromiso de fecha para la apertura. “Hasta que el teatro no esté completo con obra y mobiliario no se abrirá”, indican las fuentes municipales, lo cual no deja de ser una evidencia.

Si el Ayuntamiento ha ido acumulando retrasos en este proyecto, iniciado en 2008 tras el cierre del viejo Teatro Pemán, también ha tenido problemas a la hora de buscar financiación para ejecutar las obras.

El convenio firmado en su día con la UCA, en el que se incluía entre otras cosas el intercambio de propiedad entre el rectorado de la calle Ancha y el Centro Reina Sofía, ingresaba en las arcas municipales un millón de euros de las cuentas de la Universidad, dinero que se debía destinar a las obras del nuevo teatro.

El objetivo de la UCA era contar con un paraninfo para sus actividades. Sin embargo, ha ido viendo como este proyecto en manos del Ayuntamiento se ha ido retrasando hasta el punto que ha perdido dos veranos que la institución educativa pensaba ya utilizar este complejo cultural para sus actividades.

Por si fuera poco, el Ayuntamiento aún tiene pendiente la recuperación de la pérgola del parque, ubicada en la trasera del teatro y que fue destruida parcialmente por un incendio hace años.