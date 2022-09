El Ayuntamiento de Cádiz vigilará a las nuevas viviendas turísticas (VFT) que no cumplan el PGOU

La nueva modificación del PGOU por parte del Ayuntamiento de Cádiz que permite poner límites a los pisos turísticos dejan un fleco suelto, justo el que no depende de ellos. El de las denominadas VFT, viviendas con fines turísticos, que son esos pisos que se ponen en alquiler para el turismo de forma individual en una finca.

El Ayuntamiento lo tiene fácil con los edificios destinados a fines turísticos, que solo pueden hacerse en fincas de grado 0 y 1 del casco antiguo, y cuyo proceso pasa por sus manos al estar sujeto a trámites de apertura. En cuanto a extramuros, se permiten pisos turísticos en la planta baja, primera y segunda de cualquier edificio. La polémica parte precisamente de la falta de herramientas para controlar las VFT, pues para que sea registrada como tal solo es necesaria la licencia de primera ocupación, y la Junta automáticamente te inscribe en este listado.

En este apartado Martín Vila, concejal de urbanismo e impulsor de todo el proceso del fin de la turistificación es consciente de que la responsabilidad última está en manos de la Junta de Andalucía, pero está dispuesto a vigilar y velar por el cumplimiento de este nuevo coto a las viviendas turísticas. "El decreto de VFT de la Junta recoge entre los requisitos para poder inscribirla que se presente licencia de primera ocupación y que la vivienda cumpla con las condiciones técnicas y de calidad". A partir de ahí, explica, "la Junta tiene capacidad y herramientas para poder vigilar que ninguna VFT se inscriba si no cumple con el PGOU porque, efectivamente, no cumpliría con las condiciones técnicas precisas".

No obstante, añade Vila, "pese a que esa posibilidad está ahí y le demos el beneficio de la duda de que la Junta vaya a cumplir con la legalidad y esté vigilando no vamos a estar quietos y vamos a centrarnos en tres aspectos fundamentales", explica. Por una parte, desde la Delegación de Urbanismo se va a controlar que "una vez que se pida una licencia de primera ocupación en una vivienda donde no se permita VFT vamos a anotar expresamente que el PGOU impide que esa vivienda pueda ser inscrita en el Registro de Turismo como VFT".

En segundo lugar, añade, el Registro de Turismo de Andalucía es público, y en la inscripción se recoge el dato exacto de cada VFT, "por lo que semanalmente desde la inspección se extraerán las inscripciones nuevas que haya y en caso de que se detecte que una incumple, nos dirigiremos a la Junta de Andalucía exigiendo su exclusión del Registro por incumplimiento del PGOU".

Por último, el teniente de alcalde informa de que se ha pedido una reunión al Delegado de Turismo en la provincia "para que conozca de primera mano el expediente que aprobamos en el Pleno, sepa como se ha actuado y conozca cual va a ser la situación de las VFT en la ciudad de Cádiz a partir de ahora. Le pediremos colaboración y lealtad entre instituciones".

Para el resto de pisos turísticos no hay problema, asevera, porque al ser actividades sujetas a calificación ambiental, es decir, a trámite de apertura, pues "desde el propio Ayuntamiento controlamos ese aspecto". Obviamente no se otorgará ninguna licencia de apertura allá donde no se cumpla el PGOU, tal y como se ha venido haciendo durante el periodo de moratoria.