"El Ayuntamiento tiene que regular el uso de las pistas deportivas"

Llevan nueve años sufriendo en silencio. No querían aumentar la polémica en torno a la asociación de vecinos Buena Vista, pero ahora que ha cambiado la junta directiva, los habitantes de los edificios colindantes a la sede de la entidad se han decidido a alzar la voz "porque no queremos que continúe la dinámica que había hasta ahora, sino que este cambio suponga una oportunidad de mejorar".

Esa "dinámica" a la que hacen referencia son los ruidos, pelotazos y molestias que vienen padeciendo por el "mal uso" de las pistas deportivas que se encuentran en las instalaciones de la AVV.

Los vecinos quieren que el bienestar en sus casas no dependa de quien dirija la asociación

Estos ciudadanos quieren dejar claro que "no nos metemos en la gestión de la asociación porque no somos socios, sino en las molestias que se originan por el mal uso de las pistas deportivas y por el ruido que tenemos que soportar cuando se organizan actividades en las zonas comunes que comparten la sede, las pistas y los edificios colindantes, que son zonas de tránsito pero no de permanencia. Nosotros somos los que estamos realmente afectados por todo esto y nadie nos tiene en cuenta".

Representantes de las comunidades de vecinos de los cinco bloques de viviendas que rodean la sede vecinal relatan que las pistas deportivas se utilizan hasta bien entrada la noche e incluso de madrugada, ya que la valla no es muy alta y los chavales pueden saltarla con facilidad, por lo que se cuelan en su interior para jugar por las noches, especialmente en verano. Algunos propietarios han sufrido rotura de ventanas y persianas por los balonazos.

También llaman la atención sobre el ruido que se origina cuando se organizan actividades en las zonas comunes. Cuentan que allí se celebran cumpleaños, bautizos y comuniones en los que la música suena durante todo el día, sin dejar descansar a los vecinos. Señalan que en estas celebraciones es frecuente la instalación de castillos hinchables en las pistas deportivas e incluso de piscinas en verano.

En estos nueve años "de auténtico calvario", han remitido varios escritos al Ayuntamiento y hay vecinos que han presentado denuncias en la Policía Local, "pero no se ha hecho nada para solucionar el problema". Afirman que alguna vez se reunieron con representantes del Instituto Municipal del Deporte -cuando gobernaba el PP-, a los que les trasladaron sus protestas. Muestran un escrito recibido en 2012 tras una queja remitida a dicho Instituto en el que un técnico les comunica que según un convenio suscrito en 2003, este organismo municipal cede la gestión de las pistas deportivas, así como el establecimiento del régimen interno, el sistema de administración y el control de las mismas a la AVV Buena Vista. En ese escrito, se reconoce que se realizan actividades extradeportivas en las pistas.

Estos vecinos aseguran que el Ayuntamiento conoce también que allí se instalan castillos hinchables "porque nosotros se lo hemos comunicado por escrito con fotografías, y nos llama la atención que no se haya hecho nada, porque los hinchables no están anclados al suelo y los días de levante son un peligro".

Comentan que en los últimos meses han solicitado varias reuniones al Ayuntamiento, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Su intención es "pedirle que se haga un convenio que regule por escrito el uso de las pistas deportivas y que garantice el cumplimiento de los niveles de decibelios permitidos para que no haya contaminación acústica y para que una AVV no se convierta, como ha sido hasta ahora, en una molestia para los vecinos".

"Simplemente, lo que pedimos es que se compatibilice el descanso de los vecinos con las actividades deportivas de la asociación. Queremos que el bienestar en nuestros domicilios no dependa de quien esté al frente de la AVV. El Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto y regular las condiciones de uso de las instalaciones deportivas y las zonas comunes de tránsito, porque no se puede permitir que las pistas se usen para otro fin que no sea el puramente deportivo y que las zonas comunes sean usadas para instalar mesas, poner una barbacoa o hacer fiestas", concluyen.