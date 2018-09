La presidenta de Buena Vista denuncia a un vecino por calumnias

La nueva presidenta de la asociación de vecinos Buena Vista, Susana Velázquez Lore, ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz contra un vecino por "calumnia y falso testimonio" hacia ella y su junta directiva.

En concreto, en el escrito presentado en el Juzgado señala que José Caucelo está divulgando que su junta directiva no está constituida legalmente "perjudicando hasta llegar a traernos los vecinos a la sede el día 21-9-18 insultándonos y entrando a la fuerza". La denuncia recoge también que Caucelo les ha seguido con otros vecinos hasta la puerta del Ayuntamiento diciéndoles que están de ocupas en la AVV.

Susana Velázquez asegura en el escrito que Caucelo no es socio ni pertenece al ámbito territorial de Buena Vista, pero fue miembro de su junta directiva y dimitió.

La denuncia va acompañada de una copia del registro de la junta directiva en la Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior de Cádiz con el sello de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

La presidenta de Buena Vista comentaba a este periódico que los estatutos de la AVV recogen que cada año debe renovarse la junta directiva, pero desde 2015 no se habían realizado elecciones. Por eso, en la Junta de Andalucía no constaba que existiera una junta directiva y no había ningún presidente que convocara las elecciones, de ahí que la asamblea en la que se eligió la actual junta directiva "es totalmente legal. Si no estuviera todo correcto, la Junta de Andalucía no nos hubiera dado el visto bueno", sentencia.