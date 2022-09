El Ayuntamiento instala 108 nuevas plazas de aparcabicis en los párquines de EMASA

El Ayuntamiento de Cádiz ha inaugurado los nuevos aparcamientos para bicicletas instalados en los párquines subterráneos dependientes de EMASA. El concejal de Movilidad, Martín Vila, ha estado mostrando estos nuevos emplazamientos a los colectivos ciclistas, como es el caso de la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, encuadrado dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

En palabras de Vila, “estas plazas sirven como alternativa para las personas que no quieran dejar sus bicicletas en la calle o que no puedan dejarla en su casa”. “No hay que olvidar que el fomento de los medios de transporte no motorizados permiten reducir la contaminación acústica que provoca el vehículo a motor, así como los índices de siniestralidad, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía”, según el concejal de Movilidad.

En este sentido, desde la empresa pública, también encargada de políticas de movilidad, se pone en marcha una propuesta de lanzamiento para seis meses de abonos gratuitos, para las personas que formalicen el contrato de permanencia durante un año.

De igual forma, cualquiera que posee un bono podrá formalizar el alquiler de la plaza de aparcabicis mes a mes, teniendo en ese caso un mes gratuito adicional. Estas medidas se ponen en marcha desde hoy y hasta el próximo mes de marzo. Para las personas interesadas podrán consultar más detalles en la página www.emasa.es o en el teléfono 900 777 420.

Finalmente serán un total de 108 nuevas plazas las que se han puesto a disposición de la ciudadanía. En concreto, en el aparcamiento de Tribuna, 24 plazas; Micaela Aramburu, 12; Campo del Sur, 36; en la glorieta Ana Orantes, 24 y 12 plazas en el aparcamiento de Cortadura.