Anulan multas de tráfico a un hombre con casi 9.000 euros en infracciones

Un ciudadano que vive en Londres por razones laborales pero que sigue estando empadronado en su domicilio de la capital gaditana recibe un día una notificación de embargo por algo más de 58 euros. Cuando trata de enterarse por su banco el motivo de la resta de dinero, se entera que es por una multa de tráfico del Ayuntamiento de Cádiz.

Según el abogado que lo representa, Manuel Martos, cuando se dirige al Ayuntamiento para enterarse de la infracción, empiezan a salir por todos lados expedientes de multas que suman un importe de unos 9.000 euros. Algunos de ellos se trata incluso del impuesto de vehículos sobre un Vespino que el afectado hace muchos años que asegura que le dio de baja.

Para poder recurrir se le avisa desde el Ayuntamiento que tiene que reconocer la deuda y para ello establece un calendario de pago para ir haciendo frente a todos esos débitos de multas que se concentran entre 2010 y 2013.

El afectado, al no tener constancia de que haya llegado notificación alguna de las innumerables multas que aparecen en la Ejecutiva municipal, decide acudir al abogado Manuel Martos, que inmediatamente pide que se le notifiquen cada uno de los expedientes.

Ahí es cuando el letrado se da cuenta que pese a que las multas han sido publicadas, como es preceptivo, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón municipal, en los expedientes no aparece el comprobante de que se hayan realizado las dos notificaciones que dicta la norma. Por ello, se solicita la nulidad y la devolución de los ingresos indebidos.

El Ayuntamiento de Cádiz dictó una resolución el pasado 11 de octubre el sobreseimiento de tres de los expedientes de multas de tráfico y a partir de ahora tienen que venir una tras otra.

En el texto de esa resolución municipal se dice que sobre dos multas, las notificaciones administrativas de denuncia e inicio de los expedientes sancionadores le fueron remitidas al domicilio que tiene designado a estos efectos la Dirección General de Tráfico y que coincide con el que tiene actualmente. Con respecto a un tercero, afirma que el de la sanción no pudo llevarse a cabo en ese domicilio “por motivos no imputables a esta Administración”, es decir al Ayuntamiento, por lo que se publicó en el BOP y en el tablón de sanciones. Sin embargo, para uno de ellos, no consta documentación del mismo.

El Ayuntamiento afirma que “aunque no son ciertas sus manifestaciones de falta de notificación de las denuncias administrativas”, anula los tres expedientes por la norma que establece el plazo de prescripción de las infracciones. El afectado se está planteando denunciar al Consistorio por daños y perjuicios causados por este caso.