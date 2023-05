Alta tensión ante Eléctrica de Cádiz por otra demora de la empresa de mensajería

Momentos de gran tensión están viviendo desde hace unos días al menos más de un centenar de clientes de Eléctrica de Cádiz (EC) ante la sede de la compañía semimunicipal. Les han comunicado que deben hacer frente inmediatamente al pago de los recibos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. Algunos se han visto al filo de un corte del suministro eléctrico de sus casas, según denunció a este periódico el hijo de una de las personas afectadas, algunas de avanzada edad y con problemas de salud. La razón: una nueva demora por parte de la empresa de mensajeria RD Post en distribuir las cartas emitidas en tiempo y forma por EC.

Los damnificados por este inadmisible retraso intentaron reclamar a la empresa responsable de la demora, pero lo que les facilitaron fueron, primero unas hojas de queja interna y luego, otras ya obsoletas, según informaron a la misma fuente en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Para colmo, esta no es la primera vez que ocurre algo parecido.

La queja-reclamación interpuesta por una de las vecinas afectadas, a la que ha tenido acceso este periódico, refleja la difícil situación que vivió:“Siendo miércoles 24 de mayo de 2023, vuelvo a presentar queja sobre la empresa de reparto RD Post [...] por el mismo motivo que ya se puso en conocimiento de esta misma empresa el día 8 de junio de 2022: Falta de profesionalidad a la hora del reparto de las cartas de la empresa Eléctrica de Cádiz SA, con perjuicio del retraso de tres recibos impagados porque esta empresa no ha repartido las cartas necesarias para la resolución del pago de un bien de primera necesidad, en este caso, la luz”, argumenta la señora en su escrito.

“Esta situación está perjudicando mi economía al verme endeudada con tres recibos seguidos, habiendo acudido en innumerables ocasiones con la misma queja”, denuncia. “Eléctrica de Cádiz dice que hace más de un mes que se mandaron las cartas, teniendo la empresa RD Post en su poder las mismas, sin repartirlas de manera adecuada, ni en tiempo y forma”, añade. “Ya dimos las quejas por encontrarnos las cartas tiradas por los suelos de la comunidad, colocadas fuera de los buzones o encima de los mismos cuando al parecer no encontraban una dirección”.

Una afectada tuvo que llamar a la Policía Local porque no le facilitaban la hoja de reclamación

“Todo este perjuicio está repercutiendo gravemente en mi salud, ya que con este tipo de incidentes, por ineficacia o mala gestión de la empresa RD Post, estoy teniendo subidas de tensión, con su posterior sintomatología y necesidad de medicación. Una persona como yo, con un 57 % de minusvalía y varios problemas cardiológicos, no debe vivir estas circunstancias por el motivo que me trae presentar esta queja”, argumenta la ciudadana afectada.

“No puedo verme en el mes de mayo con recibos impagados de marzo, abril y mayo, ascendiendo a una cantidad superior a 150 euros, cuando siempre he sido una persona que he llevado todo al día y nunca he sido morosa ni he faltado a algún pago”, protesta esta vecina. “Quiero recalcar que, de no insistir nosotros reiteradamente en la recepción de estas cartas, el corte del suministro estaba casi al caer, pendiente al tener dos meses de impago más el mes que corría, en total, tres recibos”.

La clienta afectada pide “encarecidamente la expulsión de esta empresa del reparto de las cartas de Eléctrica de Cádiz, porque la última solución que me dan es la vía contencioso-administrativa por un grave perjuicio, no siendo la única persona afectada por este mismo motivo”.

“Esto está perjudicando mi economía y gravemente, mi salud”, dice la misma clienta

“Tengo a más de 80 personas que estamos en la misma tesitura. De no responder correctamente a mi petición, nos veremos forzados a presentar querella ante el juzgado”, advierte en el escrito. “Ya no intentaremos mediar palabra más veces porque hemos visto que sigue pasando, aun cuando la encargada de la oficina RD Post de la calle Nueva de Puntales me pidió, por favor, que no pusiera la hoja de reclamaciones y que iba a poner a una persona más experimentada para entregar mis cartas en tiempo y forma, dentro del buzón, como corresponde”.

“Reitero mi enorme interés en que la empresa RD Post se haga cargo del pago de estos recibos, ya que esta situación ha sido provocada por la misma, y no puedo hacerme cargo del pago inmediato de los tres recibos con la pensión que recibo y seis personas viviendo en mi casa, siendo yo la que sustenta la familia”, sostiene esta persona afectada.

La vecina asegura que en las oficinas de RD Post “en dos ocasiones han intentado engañarme cuando he pedido la hoja de reclamaciones. Me han dado una fotocopia de un documento escrito por la propia empresa donde expresar mi sugerencia o queja, negándose a entregar la hoja de reclamaciones y sugerencias que legalmente pertenece al consumidor, teniendo que acudir un policía local para que me entregasen la misma”. El propio agente “comentó de manera reiterada que eso no era una hoja de reclamaciones” e “insistió en que me dieran la correcta, con sus tres copias”, una de ellas para la OMIC. Por eso adelanta que presentará también su queja ante la sede central de RD Post en Barcelona. “Ayer mismo intentaron entregarme de nuevo la misma hoja de reclamaciones diciendo que esa es la que hay, que no había otra. Tuvieron que llamar a la encargada para que me diesen la que me corresponde por ley”, relata la señora afectada.

“Creo que esto es una falta de profesionalidad” y un intento de “evasión de las consecuencias legales” que se derivan de la presentación de una hoja de reclamaciones con todas sus garantías para el consumidor.

Este no es un caso aislado. Además de un junio de 2022, esta demora masiva en el reparto de la correspondencia de EC, también se produjo al menos en otra ocasión, en octubre de 2018, si bien hay usuarios que aseguran que les ha ocurrido más veces.

El viernes, las oficinas de EC permanecieron cerradas por la celebración del día de su patrona.