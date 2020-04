Alejandro Sanz recuerda: "Hace un año volví a nacer como hijo de Cádiz"

Hace un año Cádiz vivía un día muy distinto al de hoy, en estado de alarma por el coronavirus. El Palacio de Congresos de la capital, y los alrededores, se llenaba de seguidores gaditanos de Alejandro Sanz que era nombrado hijo adoptivo de la ciudad . Además, las calles de Alcalá de los Gazules se abarrotaban para ver también en persona al artista cuyo nombre se iba a quedar para siempre en una de sus calles.

El emotivo día caló en el artista. De hecho, Sanz no ha dejado pasar este aniversario y lo ha recordado con cariño en sus redes sociales. "Hace un año volví a nacer como hijo predilecto de Cádiz", ha manifestado en su Instagram, en una publicación con una fotografía del homenaje que recibió el mismo día, hace justo un año, en Alcalá de los Gazules.

En su pueblo, recuerda, "hace un año me dieron una calle, esa calle donde jugaba de niño", "una calle que hoy echa de menos sus gentes". El cantante, que comenzó el año como Rey Melchor en la capital gaditana, rememora como "hace un año mandaba besos al aire a todos los que me acompañaban aquel día, de cerca y de lejos". "Y hoy reitero todos los besos no dados hasta que llegue el día que sus destinatarios puedan tenerlos, guardarlos y darlos", termina Alejandro Sanz, en un guiño al día del beso, que se conmemora este lunes.