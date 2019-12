Alejandro Sanz dará un concierto en Cádiz este verano

El cantante Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en Cádiz este verano. El artista ha anunciado que llegará a la ciudad el próximo 11 de julio como parte de La Gira 2020, donde presentará sus grandes éxitos y los nuevos temas incluidos en El Disco, su último trabajo.

Sanz, que será rey Melchor estas Navidades en Cádiz, volverá a actuar así en la ciudad después de su último concierto que fue en el Estadio Carranza en el año 2013. El lugar del concierto no se ha dado a conocer, aunque estará dentro del ciclo Músicas del Mar, que organizan los responsables del No sin música. Eso sí, no es seguro que sea en el muelle, ya que coincide con la regata de Grandes Veleros, prevista para la mismas fechas.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 12 de diciembre en su web, www.alejandrosanz.com.

El artista es hijo adoptivo de la capital gaditana y siempre ha resaltado sus vínculos con la ciudad y la provincia, especialmente con Alcalá de los Gazules, donde tiene también una calle a su nombre, y Algeciras.

Durante los meses de junio y julio, la gira recorrerá 9 ciudades con un enorme espectáculo concebidopara grandes recintos. El show cuenta con la producción más espectacular vista hasta la fecha:1000m2 de pantalla LED alojarán un contenido audiovisual en HD diseñado especialmente para laocasión, unido a 250.000 watios de sonido.

Más de 200.000 personas disfrutaron #LaGira en España el pasado verano. Ahora, continuará a partir del 13 de febrero del 2020 por toda Latinoamérica, y ya están anunciadas las 10 primeras fechas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

El anuncio de La Gira 2020 en España coincide con la publicación de un CD + DVD en formato de lujo que incluye el concierto grabado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid el pasado 15 de junio ante más de 55.000 personas. Muestra a un Alejandro Sanz pletórico con interpretaciones de temas clásicos como Y si fuera ella, Amiga mía, Mi soledad y yo o ¿Lo ves? y las colaboraciones de Camila Cabello en Mi persona favorita, Pablo Alborán en No tengo nada y Dani Martín en Lo que fui es lo que soy, sin olvidarnos de la hipnótica actuación de la gran Sara Baras y los bailaores El Carpeta y Sara Flamenco.

La gira de El Disco presenta una mezcla perfecta de sus clásicos junto a los éxitos incluidos en su último trabajo de estudio, con el que ha conseguido 3 Grammy Latinos (Mejor Canción y Mejor Grabación del año por Mi persona favorita y Mejor Vídeo Musical Versión Larga por la película documental 'Lo que fui es lo que soy').