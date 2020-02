La APBC da otro paso para evitar las molestias del polvo de La Cabezuela

Los técnicos encargados del proyecto han estimado la necesidad de controlar no sólo las emisiones en la zona más cercana a la actividad portuaria en Puerto Real, sino también, al otro lado de la Bahía, en la Barriada de la Paz .

El Río San Pedro llama la atención de la APBC y de Salud de la Junta

La plataforma vecinal de Río San Pedro, en Puerto Real, vuelven a expresar su preocupación por los posibles efectos adversos para la salud que puede provocar la manipulación de los graneles en La Cabezuela. Al parecer, desde la plataforma se ha difundido un vídeo en el que se aprecian varios montículos de clínker, un granel de color negro utilizado para la fabricación del cemento. Los vecinos de esta barriada de limítrofe con la dársena portuaria puertorrealeña denuncian el estado actual de las “minipantallas:pequeñas y rotas”, según un escrito remitido por la plataforma. “Es evidente que resultan insuficientes, con zonas a medio tapar”. Así, estos vecinos quieren denunciar que el clínker se manipula “sin ningún tipo de medida preventiva o de reducción de impacto para la salud de los ciudadanos”. “No entendemos –dicen desde la plataforma– que Salud de la Junta no diga nada y no asegure la salud de los vecinos, porque las mediciones, cuando las hay, no ofrecen datos en tiempo real”. Tampoco dicen entender que la APBCno vele por la salud. Fuentes portuarias confirmaron a este periódico que la manipulación del clínker se lleva a cabo con la “debida protección” y con el “estricto cumplimiento de un protocolo que evita la propagación del polvo”.