La AECC se lanza a la calle y a las redes para pedir colaboración

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra el próximo jueves 17 de junio su tradicional cuestación anual con el lema La otra cara de la moneda y, como cada año, "se lanza a la calle, y en este caso también a las redes, para solicitar la colaboración de los ciudadanos de la provincia de Cádiz", según anunció este lunes el presidente de la AECC en Cádiz, Eduardo González Mazo, en la presentación de la cuestación. Un acto tuvo lugar en la Asociación de la Prensa de Cádiz y (APC) y en el que también se reconoció la labor desempeñada por el anterior consejo provincial, encabezado por Ignacio Moreno Aparicio.

El periodista Manolo Camacho dirigió el acto, que contó con la participación del concejal de Patrimonio Municipal, Patrimonio Histórico y Presidencia del Ayuntamiento, Paco Cano.

Eduardo González Mazo explicó que la colaboración que se pide a la ciudadanía el día de la cuestación es en forma de ayuda económica, introduciendo monedas en las huchas que portarán el jueves 17 de junio los voluntarios de la AECC, pero también a través de herramientas digitales. Así, el día de la cuestación se instalarán mesas petitorias en más de 20 municipios de la provincia de Cádiz. En concreto, en la capital gaditana, habrá un total de 25 mesas distribuidas por toda la ciudad con las huchas tradicionales y otras electrónicas, para quien prefiera hacer su donación con tarjeta. Además, ya se pueden hacer aportaciones por Bizum al número 01046 poniendo el concepto Cádiz; enviando un SMS al 28014 con el concepto AECC Cádiz o a través de una hucha digital. Asimismo, se ha habilitado una página web para que cualquier persona pueda crear su propia hucha digital y recaudar fondos para la AECC compartiendo esa hucha con los amigos.

Según indicó Eduardo González Mazo, la recaudación se destinará a los pacientes oncológicos de la provincia de Cádiz, "una provincia con altos niveles de desempleo y con recursos limitados", por lo que hay pacientes con cáncer que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. De este modo, el presidente de la AECC en Cádiz manifestó que "el cáncer no es sólo un problema sanitario, es también un problema social".

Haciendo alusión al lema de la campaña de la cuestación, afirmó que "la vida, al igual que una moneda, tiene dos caras: la cara amable de las personas que tienen salud física y económica, y la cara trágica de la enfermedad, en este caso del cáncer, y de la pobreza; de esas personas con cáncer que no tienen una vivienda, las que abren el frigorífico y no tienen nada, las que se ven obligadas a cerrar su negocio".

Y aportó algunos datos que reflejan cómo la pandemia de covid–19 ha agravado la situación de desigualdad y vulnerabilidad de la población con cáncer, lo que llamó "la otra pandemia silenciosa". En concreto, recordó que uno de cada cinco pacientes no se ha diagnosticado o se ha diagnosticado tarde; un 20% de la población con cáncer empeoró gravemente su situación económica durante el confinamiento y un 17% todavía no se ha recuperado. "El cáncer produce desigualdad y ahora se ha agravado. Por desgracia, el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer", expresó González Mazo, añadiendo que esta enfermedad provoca pobreza en el 25% de los nuevos diagnósticos que se producen en edad laboral. Respecto a las situaciones de inequidad, puso como ejemplos que no todo el mundo puede acceder a una asistencia psicológica especializada ni a los servicios de radioterapia, ya que este tratamiento no se da por igual en todas las comunidades autónomas.

"Un día nos puede tocar a nosotros y todos los ciudadanos tenemos el poder de cambiar la otra cara de la moneda. Tanto los voluntarios de la cuestación como los profesionales de distintos ámbitos de la AECC y otras instituciones podemos hacerlo y ahora te necesitamos, necesitamos tu donativo para continuar nuestra labor para atender a las personas en situación de vulnerabilidad con cáncer", dijo, animando así a la población a colaborar.

Por su parte, el concejal Paco Cano agradeció la labor que hace la AECC en Cádiz y ofreció la ayuda del Ayuntamiento de Cádiz "para todo lo que sea necesario".

Reconocimiento al anterior consejo provincial

En el acto de presentación de la cuestación anual, la AECC quiso reconocer y agradecer "el esfuerzo, la generosidad y el compromiso" de los anteriores consejos provinciales de la asociación en Cádiz, y en particular al que desarrolló su labor entre los años 2016 y 2020, presidido por Ignacio Moreno Aparicio.

El actual presidente, Eduardo González Mazo, destacó que han sido "cuatro años de intenso trabajo, en los que ha aumentado el número de socios, de voluntarios, de beneficiarios y de actuaciones". Y quiso dar las gracias a cada uno de los miembros del anterior consejo: Ignacio Moreno, Manuel Jiménez, José Ignacio Morillo, Virginia Fernández de Mesa, Antonio Ares, Aurora Montero y Fernando Souza, además de a sus colaboradores. Agradeció también a todas las personas que le acompañan en el nuevo consejo provincial de la AECC en Cádiz y a los trabajadores de la entidad, en concreto, a los que organizaron el acto de ayer, como José María Gómez, encargado de las Relaciones Institucionales de la AECC en Cádiz; Goretti Noger y Javier Lacave, encargados de Comunicación y Marketing, y la gerente de la entidad en la provincia, María Jiménez.

La AECC entregó una placa a los miembros del anterior consejo provincial y le impuso la insignia de oro a Ignacio Moreno. Éste agradeció el reconocimiento a la labor que han realizado, "que se debe más a la infraestructura del personal que trabaja en la AECC en Cádiz, que es quien ejecuta la mayoría de las actividades. Nosotros hemos ido donde nos han dicho y hemos sido la cara visible de la asociación".

Contó que cuando le ofrecieron presidir la entidad en Cádiz, en un principio lo rechazó porque tenía muchas otras ocupaciones, pero finalmente accedió tras comprometerse con el presidente de la Fundación Cruz Campo y amigo personal, Julio Cuesta, "y embarqué a un grupo de amigos para que conformara el equipo". A ellos agradeció "sus consejos, afecto y cariño".

Dijo que en estos cuatro años, "hemos hecho bastantes cosas, pero la responsabilidad, el empuje y el trabajo ha sido del equipo de profesionales de la AECC", subrayó.