354.700 euros para una Sala Central Lechera de Cádiz más accesible

Siete meses después del anuncio, y de clausurar sus puertas, salen a licitación las obras que convertirán a la Sala Central Lechera de Cádiz en un espacio más accesible. Unos trabajos más que necesarios para el espacio cultural que se levanta en la plaza de Argüelles que cuentan con un presupuesto de 354.761 euros y un plazo de ejecución de seis meses con lo que, efectivamente, el equipamiento no volverá a abrir sus puertas, en el mejor de los casos, hasta finales de año.

"Este es un espacio que tiene todo el encanto del mundo, que le tenemos mucho cariño y que, claramente, teníamos que mejorarlo", ha explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García, tras la junta de gobierno local en la que se ha aprobado el procedimiento que da luz verde a esta intervención.

Unas obras de reordenación del espacio con las que, además, "se ganará algo más de aforo", han valorado el primer edil y su teniente de alcalde de Cultura, Maite González, sin precisar el número exacto de localidades que se aumentarán en la sala que, hasta ahora, contaba con un centenar de asientos dispuestos en una grada.

¿Cómo quedará la Sala Central Lechera tras la reforma?

De hecho, según el proyecto con el que se ha trabajo estos meses, dicho graderío es uno de los protagonistas de la reforma que tiene como principal punto de partida paliar la falta de adaptación para personas con movilidad reducida de una sala que tiene una de las programaciones de teatro, música y danza más estables y continuadas de la ciudad.

Así, con su configuración actual, los asistentes con problemas de movilidad se deben enfrentar a los estrechos pasillos de la planta baja (donde se desarrollan las exhibiciones en este edificio de con dos pisos más) y, sobre todo, a la imposibilidad de acceder a los aseos, situados en la primera planta que se alcanza, exclusivamente, por una escalera. Además, la situación actual de la grada obliga a que no se supere el aforo de 100 personas máximo para poder tener accesible una de las dos salidas de emergencia con las que cuenta el edificio.

De esta forma, el proyecto contempla la incorporación en este área de cuatro unidades de aseos y de un pasillo perimetral que permita tanto la circulación como las salidas en caso de emergencia. Para ello, se desmontará la estructura de las gradas y se construirán unas nuevas centradas entre dos de las columnas metálicas que sostienen la galería perimetral de la planta alta, con lo que se consigue liberar en los laterales un espacio de 2,5 metros de ancho. La grada, además, se adelantará hacia el escenario, rescatando en la trasera el espacio para completar el pasillo perimetral permitiendo un corredor más ancho que alcanzará más de 2 metros en todo su recorrido y que podrá servir de recibidor en la zona de la entrada.

A los laterales que deja esta nueva infraestructura es donde se colocarán los aseos de público general, dos para cada sexo, pero para hacerlo efectivo se tendrá que trasladar la escalera que lleva a la primera planta al área de primera crujía, es decir, junto a la entrada principal. En esta nueva situación, se construirá una escalera en un espacio único en todos sus tramos, desde la planta baja a la segunda. Y bajo la losa de la escalera se conservaría el espacio de taquillas.

Además de la nueva escalera, en el área que actualmente ocupa el montacargas (un elemento que no está preparado para el público general y que, por ello, será retirado) se colocará un ascensor en cuya trasera en la planta baja se situará el aseo adaptado y un vestíbulo de independencia de la salida de emergencia.

El proyecto que maneja el Consistorio también reordena la planta primera con la intención de crear dos vestuarios con ventilación directa a la calle. Cada vestuario contará con aseo y ducha propios. Ademas, se reubicará el cuarto de cuadros eléctricos y la zona de almacenaje y en el pasillo que bordea el patio del edificio se crearán armarios para almacenar todos los elementos que actualmente colmatan dicho espacio.

En la segunda planta se creará un aseo adaptado para el uso de los empleados, además de ampliarse la oficina. La ubicación del nuevo ascensor y el aseo se situarán en un vestíbulo previo desde el que se accederá a un despacho que ocupará el resto de superficie. Eso sí, antes de enfrentar estos trabajos de la segunda planta, habrá que subsanar diversas patologías que se han detectado en los trabajos previos como fisuras en el cerramiento de fachada.

Prórroga para las obras en el antiguo IES Rosario y arreglos en el parque móvil, otras intervenciones aprobadas en junta de gobierno local

Además de la licitación de los trabajos en la Sala Central Lechera, la junta de gobierno local ha aprobado diferentes trámites urbanísticos relacionados con distintos espacios y proyectos de ciudad, entre ellos, la esperada conversión del antiguo IES Rosario en nueva sede de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones y una reforma en el parque móvil municipal.

De esta forma, el Consistorio respalda la iniciativa de Diputación de Cádiz concediéndole una prórroga de la licencia de obra de consolidación estructural para el edificio situado en la plaza de San Agustín, con la intención de que el ente provincial pueda volver a licitar unos trabajos que quedaron desiertos el pasado mes de diciembre y que suponen el paso previo y necesario a una segunda intervención, las de la ejecución propiamente dicho del nuevo proyecto.

Por otra parte, Bruno García también ha anunciado el encargo de un proyecto de mejoras en la nave del parque móvil municipal, situado en la Zona Franca, "que está en muy mal estado". Unos trabajos presupuestados en 350.000 euros y destinados a acabar con las filtraciones de agua que existen debido al mal estado de la cubierta y que permitirán, también, una reforma de las instalaciones eléctricas del espacio.