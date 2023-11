El 25N de Cádiz vuelve a contar con tres convocatorias diferentes

Lejos de los acuerdos de máximos que supuso el espíritu del histórico 8 de marzo de 2018, el movimiento feminista ha madurado y cristalizado en diferentes líneas de pensamiento y acción, quizás, también síntoma de todo movimiento vivo, autocrítico, que se piensa y se repiensa. Con todo, el reflejo de la disparidad de opiniones, sobre todo, en dos temas candentes como son la cuestión de identidad de género y la posición frente a la prostitución, se materializa durante los últimos años en Cádiz a la hora de conmemorar los días señalados en la agenda feminista tales como el propio 8 de marzo o el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

De hecho, Cádiz cuenta de nuevo este 25N con tres convocatorias diferentes. Una lectura de manifiesto, a cargo de la mayoría de las asociaciones que forman parte del Consejo de la Fundación Municipal de la Mujer; y dos convocatorias de manifestaciones, organizadas por movimientos feministas de raíz y movimientos que aglutinan también otras sensibilidades, respectivamente. Cada una de ellas con sus argumentos y sus motivaciones diferenciadas.

De esta forma, a partir de las 12.00 horas en el Centro Integral de la Mujer (plaza del Palillero), buena parte de las asociaciones de mujeres que conforman el Consejo de la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz (tampoco se adhieren todas las entidades) se concentrarán para la lectura del manifiesto que han elaborado para la ocasión. A continuación, miembros de la asociación Boqueworld llevarán a cabo una pequeña demostración de DanzArte. "Durante la concentración llevaremos un brazalete lila en el brazo y nos pintaremos la cara con la forma de un moratón para visibilizar el maltrato", asegura la representante de este consejo, Rosa María Núñez.

Núñez también ha precisado que desde el consejo se están "uniendo a las jornadas organizadas desde la Fundación Municipal de la Mujer" en este mes de noviembre, una información nada baladí ya que durante los años anteriores este Consejo de la Mujer se ha mostrado muy combativo contra las políticas de la concejala de Igualdad, Lorena Garrón, que formaba parte del anterior equipo de Gobierno y contra una Fundación Municipal de la Mujer con diferentes vaivenes en su gerencia. Así, esta plaza se tuvo que sacar de nuevo a concurso ganándola la actual y reciente gerente del centro, Irene Fernández Cantero.

Pero las presentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz por el 25N tampoco contentan a todos los sectores. Así, la primera carrera contra la violencia machista acompañada por una jornada de zumba, que tuvieron lugar el pasado fin de semana, han sido criticadas por organizaciones como Carnaval feminista que en sus redes expresaron que les parecía "una falta de respeto como una catedral". "A una compañera, de las 93 que han sido asesinadas a fecha de hoy, le pegaron un tiro en la cara. Y el Ayuntamiento organiza una carrera y una performance... (...) Estamos hartas de “buenas intenciones”, de minutos de silencio y de purplewashing. Esto no es una fiesta. Queremos medidas efectivas y feministas. Nos están matando", expresaron.

Así, esta entidad junto a Radfem Cádiz, Cádiz abolicionista, Mujeres Feministas de Cádiz y el grupo de Mujeres del Carnaval de Cádiz CMC han optado por organizar este 25 de noviembre una manifestación que partirá a las 12.00 horas de la plaza de San Juan de Dios y que concluirá en la Fundación Municipal de la Mujer, en la plaza del Palillero. "El 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos manifestaremos para exigir la erradicación de la violencia contra nosotras, las mujeres y niñas. La violencia machista es la manifestación de la opresión, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que los hombres ejercen sobre nosotras. Es todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación de libertad. Nos manifestaremos para decir ya basta de violencia machista", han indicado en su convocatoria.

Sin embargo, otros colectivos que aglutinan causas más allá del feminismo como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la asociación LGTBI Aghois, Macondo Espacio Creativo y la asociación Amazonas convocan una marcha/performance contras las violencias machistas por el 25N. Un evento que partirá a las 18.00 horas de los Juzgados de Violencia de Género (en el Estadio Nuevo Mirandilla, junto a Fondo Sur) para llegar hasta la Plaza Ana Orantes.

Así, con la ubicación del punto de partida, que el pasado año tuvo lugar a las puertas del Palacio de Justicia, parece que estos colectivos vuelven a poner el acento en las violencias institucionales, concretamente en la violencia judicial, y cómo el feminismo debe reaccionar ante ellas y ante el resto de violencias machistas.

También se informa desde estos colectivos que se recomienda acudir de negro a esta jornada y que se recogerán productos de higiene menstrual para las mujeres sin hogar.

¿Un feminismo o muchos feminismos?

La pregunta es fácil, la respuesta es complicada y la traslación de este debate a la ciudadanía, quizás, no está siendo tan rico y profundo como debería. El caso es que desde un lado de la mesa, desde el posicionamiento de las feministas de raíz, se ha expresado en múltiples ocasiones que respetan todos los movimientos pero que cada una de esas luchas necesita tener un camino, con unas armas diferentes para combatir sus problemáticas y una teoría y acciones diferentes y que si no se corre el riesgo de dispersar el problema central que no es otro que los puntos de la agenda feminista que sólo pueden defender las mujeres como "el progresivo borrado de mujeres".

Desde el otro lado, desde los movimientos que buscan la confluencia de diferentes causas, se opina que aunque cada lucha tiene sus peculiaridades se deberían consensuar algunos aspectos en los que todas las feministas están de acuerdo (maltrato, rechazo total a la trata...) y apartar los puntos de desencuentro, al menos, en los momentos más duros de ataques al movimiento de feminista y en días de reivindicación como el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Estos posicionamientos defienden no un feminismo sino muchos feminismos, asumiendo las luchas internas dentro del propio feminismo, pero también que son diferentes los obstáculos con los que se encuentran las mujeres trans o las mujeres racializadas en su día a día.

Es decir, el asunto de la identidad de género, sobre la mesa en los últimos años desde la aparición de la Ley Trans, sobrevuela un debate (que ha tenido sus momentos furibundos) y que sigue contando como segunda piedra de toque con otro elemento ya clásico, el debate sobre la prostitución y las posiciones encontradas entre aquellas feministas que abogan por la abolición, las que piensan que el camino empieza por el reconocimiento de los derechos laborales de las prostitutas o las que, directamente, hablan de la libre elección del ejercicio de la prostitución como una opción real.