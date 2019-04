Un restaurante de Cádiz se plantea cobrar una fianza a los grupos por las reservas

“Ya llevo varios sábados igual. Me llega una reserva para un grupo elevado de personas. Les guardo el sitio. Rechazo otras reservas porque ya no me cabe más gente y luego cuando llega el momento el grupo no aparece. No cogen el teléfono que dan para la reserva y me quedo con el restaurante medio vacío, pagando al personal contratado y la materia prima preparada. Tenemos un restaurante muy pequeño, con tan sólo siete mesas y capacidad para 24 comensales y estas cosas nos hacen polvo”.

Son palabras de Juan Höhr, cocinero y propietario de Salicornia, un restaurante de producto situado en la calle Plocia de Cádiz. Este experimentado profesional de la hostelería señala “que la situación cada día está peor en lo que se refiere a las reservas. Cada vez son más las personas que llaman y luego no aparecen y no me queda más remedio que tomar medidas porque de lo contrario es que el negocio se me va a pique”.

Höhr señala que a partir de esta semana cada vez que reciba una reserva de más de 7 personas cobrará 10 euros de fianza por comensal. El dinero se les devolverá en cuanto hagan acto de presencia en el restaurante el día de la reserva o se les restará de la cuenta cuando paguen al final. Asimismo señala que “en caso de que anulen la reserva con más de 24 horas de antelación también se le devolverá el dinero”.

Lo que tratamos con esta medida es evitar que ocurran estas cosas. “Sabemos que la mayoría de los clientes son personas responsables pero hay gente que no se da cuenta del perjuicio que le provocan estas cosas a un establecimiento pequeño como el nuestro”.

Höhr señala que ya este tipo de medidas se están tomando en restaurantes de Madrid o de Barcelona y que son habituales en otros paises “pero aquí no ocurre, pero no hay más remedio que hacerlo, dada la evolución de los acontecimientos”.

El cocinero anima a otros establecimientos a tomar una medida similar “porque sabemos que no es un problema unicamente nuestro y muchos compañeros nos lo comentan. No nos gusta tomar esta medida, pero no tenemos más remedio que tomarla”.

Por el momento tan sólo se hará con grupos grandes, de siete o más personas, porque si son grupos más pequeños podemos cubrir las bajas con personas que llegan a última hora o con personas que dejamos en “lista de espera”, señala este hostelero.

El método que utilizarán será que la persona que hace la reserva se persone en el local y abone la fianza o facilitarle otro método de pago. Hasta que no esté la fianza la reserva no estará confirmada.

