Tres de arroz...pero sólo con verduritas

Los fines de semana son de "arró", el grano es cómo el sinónimo de descanso y fiesta. Pero llega también el verano y a todos nos gusta lucir "carne" en las playas así que no es mala opción optar por un arroz sólo con verduritas, lo que no quiere decir que sea un arroz sosito. Tres grandes cocineros de la provincia preparan para tí tres platos de arroz con verduras que no olvidarás facilmente:

El arroz con chícharos, habas y alcauciles del restaurante Blanco y Verde de Conil . En este establecimiento de La Janda la cocinera Antonia Moreno borda un recetario tradicional que tiene platos como "las papas con moscas" o un espectacular atún metio en tomate. Aún estamos a tiempo también de disfrutar de este original arroz que se añade a un guiso de alcauciles, con chícharos y habas. Aquí la receta.

El arroz con tomate del restaurante El Roqueo de Conil. Todo un clásico de la gastronomía gaditana. Un bue tomate frito al que se le agregan unas tiras de pimiento rojo asado. José Sánchez, el cocinero de El Roqueo, que ha escrito incluso libros de cocina, le coloca una tentación por lo alto: un huevo frito. Aquí la receta.

El arroz con espárragos amargueros de la Venta La Duquesa. La simplicidad elevada a exquisitez. Es dificil entender como tiene tanto sabor un arroz que tan sólo lleva espárragos silvestres y un poquito de ajo. Carmen Prieto, a la que ahora sigue su hija Miriam Rodríguez, consigue un resultado espectacular. Aquí la receta.

. La simplicidad elevada a exquisitez. Es dificil entender como tiene tanto sabor un arroz que tan sólo lleva espárragos silvestres y un poquito de ajo. , a la que ahora sigue su hija Miriam Rodríguez, consigue un resultado espectacular. Aquí la receta.