Películas y series Gourmet

Comer por los ojos y sin engordar: Clásicas, románticas, con mensaje, de guaperas, exóticas… Perfectas para pasar un rato a gusto y salivar, preparemos el sofacito y la manta.

“El festín de Babette”: es la película favorita del papa Francisco: “Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás, un anticipo del cielo”, dijo el sumo pontífice. Magníficas codornices al sarcófago, en uno de los menús cinematográficos más suculentos de la historia.“Comer, beber y amar”: Saborear Italia, rezar en la India y enamorarte en Bali. ¿Se te ocurre mejor plan de la mano de Julia Roberts?

“The lunch box”: Y es que el camino al corazón de un hombre, pasa a través de su estómago.

“Tomates verdes fritos”: ¿Quieres conocer el efecto “Towanda”? Por el empoderamiento femenino. Me quedo con este diálogo de “¿Tiene usted problemas con su sexualidad?. “No, tengo problemas con mi faja”.“Un viaje de 10 metros”: porque el mestizaje de culturas funciona, incluso en la cocina.“Chocolat”: sensibilidad de la mano de Juliette Binoche y momentos para disfrutar viendo como se derrite el chocolate.

“American Cuisine”: de aperitivo, en sus primeros minutos de película, se escucha: “me gustan las que disfrutan comiendo” y mencionan tocar el punto G... ¿será de Gastronomía?Pero la película es mucho más que eso, además es interesante ver el ir y venir de las cocinas,del trabajo entre bambalinas.“Como agua para chocolate”: Esta película ambientada en México en la primera década del siglo XX no edulcora los conflictos. Y es que no siempre tenemos los ingredientes de la felicidad.

“Julie & Julia”: basada en dos historias reales, sobre blogs y mujeres luchadoras que dan la vuelta a su vida (y es que me encanta el papel de Meryl Streep).“Sin reservas”: si te apetece una comedia romántica, donde se juega con la química: la de la cocina y también la del amor.

“Una pastelería en Tokio”: conocerás lo que son los Dorayakis, y disfrutarás de una película intimista y humilde, como centro una pastelería japonesa, con personajes que conquistarán tu corazón.

Sírvete una buena copa de vino, y vámonos a visitar viñas: “Un paseo por las nubes”: de las películas para recordar, su fotografía brutal y la ronda debajo de las estrellas, de lo más romántico.“Entre copas”: ¿la copa medio llena o medio vacía? Beberse el mundo en un viaje antes de tu boda.“El sumiller”: no es la típica película de vinos, trata de luchar por tus sueños, de negocios familiares, y de “tirar adelante”.Chin, chin: Un brindis por los luchadores! “El verano que vivimos”, recién salida del horno y rodada en Jerez! Con muchas ganas de verla.“El secreto del Palo Cortado”, imprescindible para introducirte en la magia del Sherry. Y no olvidemos a los niños: “Charlie y la fábrica de chocolate”: como amante de Tim Burton, vería mil veces esta película y cada vez vería matices que las pasadas veces no vi. Maravilloso baile de los oompa loompa.

“Ratatuille”: divertida película de dibujos animados, grandes sueños de una pequeña rata, Remy: porque lo importante es pensar a lo grande. Y mención especial a la serie de… ¡Chef Table! Documentales espectaculares, no podría quedarme con sólo un capítulo. Estuve especialmente impactada con el de la monja budista de Corea del Su Jeong Kwan, enamorando con su cocina a los mejores chefs del mundo.

Cada uno de esos reportajes es fuente inspiracional, mucho más allá de la cocina. Dado su éxito, también tienen la versión de pastelería (imprescindible el programa de Jordi Roca) y el de barbacoa. Y más sugerencias para quedarse pegado a la pantalla… Recomendado por: Paz Ivison, premio de Gastronomía de Andalucía 2019 : “Muslo o pechuga” con un divertido Louis de Funes cuyas peripecias de inspector de la Guía “Duchemin” seguro te harán reír.

Rocío Urium, de Bodegas Urium: “Foodie Love”, con un punto hipster presentamos una serie romántica y divertida que te llevará por rincones más cool de Barcelona. Israel Ramos, chef del estrellado restaurante “Mantúa”: “Un viaje de 10 metros”. Consciente que faltan muchísimas películas y series interesantes, y que se podría abrir un apartado sólo de documentales, o sólo de youtubers, espero disfrutéis mucho de estas recomendaciones, y encantada de recibir vuestras opiniones en instagram: @comerdelujo.Una última mención a la suculenta receta de los espaguetti Clemenza de “El Padrino”, y el paseo por los restaurantes más “de moda” de “Sexo en Nueva York” Bon Appétit.