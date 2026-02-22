Los tipos de humor

Existe un humor de izquierdas y uno de derechas ? Quizás los de un bando piensan que los del contrario no tienen sentido del humor. Existe un humor de mujeres y uno de hombres ? Hay un humor feminista y otro machista ? Viene a cuento porque la diputada por Cádiz y vicepresidenta del Congreso , Esther Gil de Reboleño , organizó el viernes una mesa redonda sobre el humor en la política solo con mujeres y todas del mundo de Sumar. Lo primero que pensé , no hay mujeres en el PSOE y en el PP con sentido del humor ? Y luego , en la izquierda no hay hombres con humor ? No entiendo ese sectarismo , la verdad.